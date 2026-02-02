Trúng thầu khu đô thị 1.000 tỷ đồng, nhận diện 'ông lớn' đứng sau BĐS Thành Vinh

Trước đó, Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (phân khu A), tỉnh Điện Biên có tổng vốn đầu tư 998,592 tỷ đồng, được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt BĐS Thành Vinh trúng thầu Dự án Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm (phân khu A).

Dự án được thực hiện tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, với diện tích sử dụng đất khoảng 485.185,68 m², quy mô dân số khoảng 5.564 người. Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh là nhà đầu tư duy nhất tham dự và được phê duyệt trúng thầu. Tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước theo kết quả trúng thầu là 1,6%.

BĐS Thành Vinh là ai?

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) được thành lập ngày 15/10/2018; trụ sở đặt tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là Tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp vốn điều lệ 905 tỷ đồng, đăng ký 5 lao động, BĐS Thành Vinh là chủ đầu tư dự án khu đô thị Bắc Hồng Cúm (phân khu A) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; trong đó cổ đông lớn nhất là Công ty Cổ phần Bất động sản HANO – VID góp 90%, ông Lê Đức Đông (thường trú tại Hà Nội) góp 5% và ông Phạm Tiến Đạt (thường trú tại Ninh Bình) góp 5%. Công ty do ông Lê Đức Đông (sinh năm 1987) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 01/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng; tháng 02/2019 tiếp tục tăng lên 555 tỷ đồng. Đến tháng 04/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng và giữ nguyên mức này cho đến nay.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh do ông Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Đông Anh, Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc điều hành. Ông Hoàng thay ông Lê Đức Đông đảm nhiệm vị trí này từ năm 2022 đến nay. BĐS Thành Vinh hiện chỉ đăng ký số lao động chính thức là 5 người.

Cổ đông lớn nhất: Bất động sản HANO – VID

Cổ đông lớn nhất của BĐS Thành Vinh là Công ty Cổ phần Bất động sản HANO – VID. DN này được thành lập ngày 01/12/2010, có trụ sở tại số 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất.

Ban đầu, công ty do ông Phạm Đình Cao (sinh năm 1983) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Năm 2018, HANO – VID tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên 771,5 tỷ đồng; đến tháng 04/2019, tiếp tục tăng mạnh lên 2.391,5 tỷ đồng.

Tháng 03/2020, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc từ ông Phạm Đình Cao sang ông Nguyễn Thế Đạt (sinh năm 1985), đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 3.554 tỷ đồng. Đến tháng 04/2022, HANO – VID tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 4.886 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, HANO – VID là một trong ba nhà đầu tư tham gia liên danh thực hiện Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Dự án có quy mô hơn 27 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.457 tỷ đồng; trong đó vốn góp thực hiện là 220 tỷ đồng, vốn huy động từ vay ngân hàng hơn 1.237 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn gồm: HANO – VID góp 77 tỷ đồng, CTCP Bất động sản Mỹ góp 77 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang góp 66 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 06/2021 đến tháng 06/2027.

Những năm gần đây, HANO – VID liên tục trúng thầu và tham gia thực hiện nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Thái Bình, tháng 9 năm ngoái, HANO – VID trúng thầu Dự án Khu đô thị Quang Trung, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, với diện tích sử dụng đất 9,8 ha, tổng chi phí thực hiện gần 518 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, đầu năm 2022, liên danh HANO – VID và CTCP Trường Thịnh 36 được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân. Dự án có quy mô gần 10,9 ha, tổng vốn đầu tư 626 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 126 tỷ đồng, vốn huy động gần 500 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý I/2022 đến quý III/2025.

Năm 2021, HANO – VID được lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, với tổng mức đầu tư gần 266 tỷ đồng (vốn góp nhà đầu tư 55 tỷ đồng, vốn huy động 210 tỷ đồng).

Tại Bình Định, liên danh HANO – VID và CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang tham gia Dự án Khu đô thị Vân Long 2, phường Trần Quang Diệu, với tổng mức đầu tư 2.457 tỷ đồng (vốn góp 491 tỷ đồng, vốn huy động 1.966 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác như Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Long An, Phú Yên, Bình Định, Bạc Liêu…, HANO – VID cũng đã và đang tham gia đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị.

