Trung Quốc xác nhận tổ chức vòng đàm phán mới với Mỹ tại Tây Ban Nha

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra dưới hình thức hỏi đáp nhằm xác nhận các thông tin do phía Mỹ công bố.

Theo đó, người phát ngôn bộ này cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Tây Ban Nha để tiến hành đàm phán với Mỹ từ ngày 14-17/9. Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế-thương mại như thuế quan của Mỹ, kiểm soát xuất khẩu và TikTok.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh VCG



Liên quan đến TikTok, trong một tuyên bố đưa ra ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã hối thúc Mỹ giải quyết tranh chấp liên quan đến nền tảng mạng xã hội này thông qua đối thoại.

Tuyên bố nêu rõ, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác “giải quyết các mối quan ngại của nhau thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng, tìm ra giải pháp cho các vấn đề, tạo môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng, không thiên lệch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, để tiếp tục hoạt động tại Mỹ và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững”.

Bộ này đồng thời phủ nhận việc yêu cầu các công ty hay cá nhân thu thập hoặc cung cấp dữ liệu ở nước ngoài cho chính phủ Trung Quốc, nhấn mạnh sẽ xem xét và phê duyệt vấn đề TikTok theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phía Mỹ cho biết, Bộ trưởng Tài chính nước này Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sắp gặp nhau tại Madrid (Tây Ban Nha) để thảo luận về an ninh quốc gia, kinh tế và thương mại.

Cuộc gặp tại Madrid diễn ra hơn 1 tháng sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ra tuyên bố chung về cuộc đàm phán tại Stockholm hôm 12/8, với việc “đình chiến” thuế quan thêm 90 ngày.

Thông tin về cuộc gặp giữa ông Bessent và ông Hà Lập Phong được đưa ra sau các cuộc điện đàm giữa quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu hai nước trong tuần này. Giới phân tích nhận định, đây có thể là bước đệm cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: Báo VOV