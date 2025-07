Trung Quốc ứng phó khẩn cấp bão Wipha

Hàng trăm ngàn người ở miền Nam Trung Quốc đã sơ tán trong khi nhiều chuyến bay và tàu hỏa bị hủy do ảnh hưởng bão Wipha ngày 20-7. Cục Khí tượng Trung Quốc đã phát đi cảnh báo bão màu cam (cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp) trước khi bão Wipha đổ bộ gần TP Giang Môn, tỉnh Quảng Đông lúc 17 giờ 50 phút (giờ địa phương) với sức gió lên đến gần 120 km/giờ.

Theo truyền thông địa phương, tỉnh Quảng Đông đối mặt với mưa to đến rất to, nhiều sông có nguy cơ ngập lụt. Hơn 12.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển, khoảng 266.000 cư dân ở đất liền cũng đã được di dời đến nơi an toàn. Toàn bộ tàu cá đã được lệnh quay về cảng trong lúc 52 điểm du lịch ven biển tạm đóng cửa.

Tại TP Chu Hải của tỉnh Quảng Đông, chính quyền đã nâng mức cảnh báo và ứng phó bão. Các lớp học, hoạt động giao thông và kinh doanh trên toàn thành phố bị tạm dừng, người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài.

Bão Wipha cũng gây ra gió mạnh và mưa lớn tại các tỉnh Phúc Kiến, Hải Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam. Theo Tân Hoa Xã, nhà chức trách tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt và bão do dự báo gió mạnh và mưa lớn ảnh hưởng đến địa phương này từ ngày 20 đến 22-7. Nhiều tuyến đường sắt, tuyến phà và chuyến bay tại các khu vực ảnh hưởng đã bị hủy hoặc tạm ngưng hoạt động.

Xe di chuyển qua khu vực bị ngập lụt ở TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam - Trung Quốc hôm 20-7 Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài ra, chính quyền đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất và cho biết Wipha gây ra mối đe dọa đáng kể đối với thành phố này. Khoảng 500 chuyến bay đã bị hủy và khoảng 400 chuyến khác phải điều chỉnh giờ cất, hạ cánh. Một số tuyến đường sắt trên cao và ngoài trời tạm ngừng hoạt động.

Trước đó, bão Wipha đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Đài Loan (Trung Quốc). Theo truyền thông Đài Loan, bão Wipha có sức gió lên đến gần 130 km/giờ khi di chuyển qua phía Nam hòn đảo hôm 19-7. Lượng mưa hơn 200 mm đã được ghi nhận tại một số địa phương ở bờ Đông Đài Loan. Đến ngày 20-7, mưa lớn diễn ra ở các khu vực phía Đông và Nam của hòn đảo này do ảnh hưởng của bão.

Còn tại Philippines, theo AP, cơn bão Wipha làm mưa gió mùa trở nên dữ dội hơn bình thường. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia cho biết tính đến ngày 20-7, 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 3 người bị thương do ảnh hưởng của bão và gió mùa Tây Nam.

Ngoài ra, hơn 370.000 người đã bị ảnh hưởng bởi bão, trong đó hàng chục ngàn người phải sơ tán đến các khu trú ẩn khẩn cấp do ngập lụt, sạt lở đất và gió mạnh. Theo giới chức Philippines, hơn 400 ngôi nhà đã bị hư hại trong đợt thiên tai này.

Wipha là cơn bão thứ sáu trong mùa bão năm nay ở Tây Thái Bình Dương.

Hàn Quốc gấp rút khắc phục hậu quả mưa lũ Bộ Nội vụ Hàn Quốc ngày 20-7 cho biết số người thiệt mạng do mưa lũ đã tăng lên 14 trong lúc 12 người mất tích. Ngoài ra, gần 13.000 người đã được sơ tán kể từ khi mưa lớn bắt đầu hôm 16-7. Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể gia tăng, nhất là khi mưa lớn và sạt lở tiếp diễn. Tổng thống Lee Jae Myung ngày 20-7 yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng khảo sát thiệt hại và chỉ định những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng là "vùng thiên tai đặc biệt". Những khu vực này sẽ được chính phủ hỗ trợ để khắc phục thiệt hại và cứu trợ nạn nhân. Trước mắt, Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho-jung cho biết chính phủ đã thành lập đội hỗ trợ phục hồi liên ngành. "Bộ Nội vụ, các bộ liên quan và chính quyền địa phương sẽ huy động toàn bộ nguồn lực sẵn có để triển khai việc khôi phục khẩn cấp sau thiên tai" - ông Yun thông báo, đồng thời cho biết chính phủ sẽ chuyển trọng tâm từ ứng phó mưa lũ sang khắc phục hậu quả. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp Song Mi-ryung đến huyện Sancheong, thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, để điều phối nỗ lực cứu trợ ngày 20-7. Theo báo The Korea Herald, Sancheong là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất (8 người thiệt mạng và 6 người mất tích) sau khi hứng lượng mưa gần 800 mm từ hôm 16-7. Theo dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc, đợt mưa hiện nay đã ảnh hưởng đến các khu vực ở miền Bắc sau khi gây thiệt hại cho các tỉnh phía Nam. Một trận mưa 170 mm đã trút xuống huyện Gapyeong thuộc tỉnh Gyeonggi vào sáng 20-7. Vào năm 2022, Hàn Quốc cũng đã hứng chịu trận mưa lũ khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và dữ dội hơn trên toàn thế giới. Cao Lực

