Trong bóng đá hiện đại, đừng yêu cầu Đình Bắc 'ngoan' như Khuất Văn Khang

Đình Bắc và Khuất Văn Khang (phải) đều có thái độ tập luyện chuyên nghiệp ở mức cao nhất - Ảnh: NAM TRẦN

Cả Văn Khang, Đình Bắc đều "coachable"

Nhận định này được đưa ra bởi chuyên gia khoa học thể thao Lê Cao Cường - người từng theo sát từng buổi tập, phụ trách nâng cao thể lực cho Đình Bắc và Văn Khang khi cả hai còn khoác áo đội U21 Việt Nam.

"Tôi làm việc với Văn Khang lâu hơn, từ khi còn cộng tác với Viettel. Khang luôn là mẫu cầu thủ mà mọi HLV đều muốn có trong đội, vì đơn giản là cậu ấy rất chăm, ngoan, lắng nghe và làm theo mọi sự chỉ đạo.

Người cảm nhận rõ ràng nhất sự chuyên nghiệp của các cầu thủ như Khuất Văn Khang là bộ phận phụ trách thể lực chúng tôi. Vì chúng tôi không thực sự là dân bóng đá, nên đôi lúc các cầu thủ không phục.

Ở một số môi trường làm việc, tôi từng bị nhiều cầu thủ chê là không biết chơi bóng, và lẽ đương nhiên là họ cũng thường tranh cãi các yêu cầu về giáo án tập luyện", anh Lê Cao Cường nói.

Những cầu thủ như Khuất Văn Khang vì vậy, luôn là đối tượng được yêu thích ở các CLB. Nhưng không phải vì vậy mà các mẫu cầu thủ khác trở nên khó hợp tác.

"Các cầu thủ nghe lời như Khuất Văn Khang luôn được ban huấn luyện yêu thích. Nhưng thực tế khi làm việc, chúng tôi mở rộng tiêu chí của mình, và dùng khái niệm "coachable" (có thể huấn luyện) để đánh giá một cầu thủ.

Nghĩa là những cầu thủ đó có thể không phải luôn luôn nghe lời. Họ thậm chí rất cá tính, tranh cãi nhiều, nhưng cuối cùng họ sẽ luôn tuân thủ triệt để những gì đã được xác định là đúng, là tốt cho đời cầu thủ", HLV Cao Cường nói.

Những học viện chuyên nghiệp như PVF giúp nâng cao trình độ nhận thức của cầu thủ trẻ ở Việt Nam - Ảnh: HUY ĐĂNG

Khi bắt đầu chuyến tập huấn ở đội U21 Việt Nam vào mùa hè 2022, Đình Bắc chỉ đạt 67/100 điểm trong bài test thể lực 30-15 ift (một dạng kiểm tra sức bền tim mạch, sức mạnh kỵ khí, khả năng phục hồi và thể chất, thần kinh), thuộc nhóm yếu.

Nhưng vào cuối chuyến tập huấn năm đó, Đình Bắc đã nâng điểm thể lực của mình lên 79/100, gia nhập nhóm tốt.

"Đình Bắc có chính kiến, không phải dạng dễ bảo. Nhưng "không dễ bảo" và "không chuyên nghiệp" là hai dạng khác nhau. Hầu hết các cầu thủ trẻ trong lứa U23 hiện tại của tuyển Việt Nam, và cả lứa U20 nhỏ hơn đều thuộc dạng này, với chúng tôi đều là coachable.

Chúng tôi yêu cầu họ tập thêm, chạy bộ thêm, họ đều làm theo. Chúng tôi yêu cầu họ ngủ sớm, họ có thể không thích, nhưng vẫn sẽ luôn làm theo. Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ trong số họ tự tìm tòi thông tin về dinh dưỡng để ăn uống đúng cách trong các dịp nghỉ ngơi ở nhà", ông Lê Cao Cường nói thêm.

Và vì vậy, không nhất thiết phải yêu cầu một Đình Bắc - thiên về đột phá, sáng tạo - phải "ngoan" như Khuất Văn Khang - đội trưởng mẫu mực của đội U23 Việt Nam.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn