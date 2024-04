Nghệ An: Trộm tiền hàng xóm, chưa kịp tiêu xài đã bị Công an bắt

Theo đó, vào lúc 9h ngày 01/4/2024, Công an xã Hội Sơn nhận được trình báo của ông Văn Bá Kỷ (SN 1948, trú thôn 5, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 01 điện thoại Samsung và 24.400.000 tiền mặt. Nhận được tin báo, Công an xã Hội Sơn đã báo cáo Công an huyện Anh Sơn và khẩn trương xác minh vụ việc, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua đó, nổi lên Hoàng Hữu Nam, không có công ăn việc làm ổn định, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị xử phạt 40 tháng tù.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Công an huyện, Công an xã Hội Sơn đã bắt giữ Hoàng Hữu Nam (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Hội Sơn), là đối tượng thực hiện hành vi trên, thu giữ chiếc điện thoại cùng toàn bộ số tiền mặt bị mất trộm.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Hữu Nam khai nhận, do biết nhà ông Kỷ vừa bán một số cây tràm nên y đã nhiều lần theo dõi thời gian sinh hoạt của gia đình ông Kỷ chờ thời cơ trộm. Ngày 28/3/2024, Nam đã đột nhập một lần vào khu vực nhà ông Kỷ tuy nhiên chưa thực hiện được ý đồ. Đến đêm 31/3/2024, lợi dụng gia đình ông Kỷ đang xem tivi, đối tượng đột nhập vào phòng ngủ, lục tủ lấy trộm 24.400.000 tiền mặt và 01 điện thoại. Tuy nhiên chưa kịp tiêu xài thì 18h ngày hôm sau, 01/4/2024, Nam đã bị Công an bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, Hoàng Hữu Nam vẫn ung dung ở nhà, đối tượng không nghĩ rằng hành vi trong đêm tối của mình có thể bị phát hiện nhanh như vậy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vương Linh - Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn