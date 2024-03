B.ắ.t giữ đối tượng t.r.ộ.m tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Ngày 27/3, báo điện tử Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng N.V.H., (sinh năm 1992, trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của Công an xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng về việc chị P.T.H., (sinh năm 1984, trú tại thôn Tân An, xã Eabar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, hiện đang tạm trú tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) phát hiện tài khoản ngân hàng của chị bị rút số tiền 10 triệu đồng không rõ lý do. Sau đó chị H. kiểm tra thẻ ngân hàng của mình thì phát hiện đã bị mất.

Theo báo Đại đoàn kết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng trộm cắp số tiền 10 triệu đồng trong tài khoản của chị H. là N.V.H..

Chị H. và đối tượng H. có quan hệ tình cảm, cùng thuê trọ chung phòng tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Hiện Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn