Triệu phú dùng xe Porsche trộn xi măng vá ổ gà, mạng xã hội dậy sóng

Một đoạn video lan truyền ghi lại cảnh một doanh nhân tại Bengaluru vá ổ gà theo cách khác thường, thu hút cả lời khen lẫn chỉ trích từ cộng đồng mạng - Video: Instagram

Một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông dùng chính chiếc xe Porsche của mình để thực hiện một công việc khó tin, thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều.

Sự việc xảy ra tại thành phố Bengaluru (Ấn Độ), nơi một doanh nhân giàu có quyết định không chờ cơ quan chức năng mà tự mình xử lý đoạn đường hư hỏng. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở hành động, mà còn ở cách ông thực hiện.

Theo video, người đàn ông bước xuống từ chiếc Porsche đắt tiền, đổ xi măng trực tiếp lên nắp ca pô xe. Tiếp đến, ông dùng nước đóng chai để trộn hỗn hợp ngay trên bề mặt chiếc xe, biến phương tiện sang trọng thành một “trạm trộn” dã chiến.

Sau khi hoàn tất, ông mang hỗn hợp xi măng đến ổ gà gần đó và tiến hành lấp lại, cố gắng làm phẳng mặt đường. Toàn bộ quá trình được thực hiện khá nhanh gọn.

Nhân vật trong video được xác định là Akhil Himadri, doanh nhân tại địa phương. Trước khi trộn xi măng, ông đã phủ một lớp nhựa lên nắp xe nhằm tránh làm hư hại lớp sơn. Sau khi hoàn thành công việc, tấm phủ được tháo ra, để lộ bề mặt xe vẫn sạch sẽ, sáng bóng.

Thay vì dùng các dụng cụ thông thường, ông biến chính chiếc xe đắt tiền của mình thành “bàn trộn xi măng” - Ảnh cắt từ video

Sau khi vá xong ổ gà, người đàn ông còn rửa tay bằng nước đóng chai rồi lên xe rời đi, như thể vừa hoàn thành một công việc thường ngày.

Chia sẻ về hành động của mình, ông Himadri cho rằng ở một quốc gia đông dân như Ấn Độ, không thể kỳ vọng chính quyền xử lý ngay lập tức mọi vấn đề hạ tầng. Theo ông, mỗi cá nhân cũng cần góp phần giữ gìn không gian công cộng, và những hành động nhỏ nếu được nhân rộng sẽ tạo ra thay đổi lớn.

Tuy vậy, đoạn video nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận. Một số người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là cách tiếp cận sáng tạo và thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.

Ngược lại, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng hành động này mang tính “trình diễn”, nhằm thu hút sự chú ý hơn là giải quyết vấn đề một cách bền vững.

Dù được nhìn nhận theo hướng tích cực hay tiêu cực, câu chuyện vẫn làm dấy lên câu hỏi về vai trò của cá nhân trong việc cải thiện hạ tầng đô thị, cũng như cách các hành động như vậy được nhìn nhận trong thời đại mạng xã hội.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ