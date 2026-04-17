Porsche 911 đỗ ngoài đường bị trộm 'lột tận xương'

Vụ việc xảy ra ở Los Angeles khiến chiếc xe thể thao hạng sang thậm chí bị người qua đường tưởng nhầm là một chiếc Mazda. Sau đó, sự xuất hiện của cảnh sát mới giúp phát hiện ra rằng đó là một chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet.

Chiếc mui trần nằm bên lề đường chỉ còn là một cái vỏ trơ trọi, bị lấy sạch đến mức khiến nhiều người tự hỏi cần bao nhiêu thời gian và công sức để tháo rời từng bộ phận như thế.

Chiếc Porsche bị kẻ trộm lấy đi gần như mọi thứ. Ảnh: LAPD Central Traffic Division

Những thứ bị lấy đi gồm cả phần ngoại và nội thất.

Ghế, vô-lăng, bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí, táp-lô, bảng điều khiển trung tâm, hệ thống âm thanh, túi khí và dây an toàn đều biến mất.

Chiếc xe bị mất cả 4 bánh, hệ thống treo, động cơ 6 xi-lanh, hộp số PDK và phần lớn các bộ phận ngoại thất và nội thất.

Thực tế, kẻ trộm thường nhắm vào những mục tiêu dễ dàng như đèn pha hoặc bánh xe, nhưng trường hợp này là ngoại lệ. Hầu hết các bộ phận có giá trị đều đã biến mất, chỉ còn lại một lớp vỏ kim loại trơ trụi, với vài bó dây điện còn sót lại như dấu hiệu duy nhất cho thấy nó từng hoàn chỉnh.

Theo một số nhận xét, các bộ phận có nhu cầu cao có thể mang lại số tiền lớn khi bán riêng lẻ, thường cộng lại còn nhiều hơn cả giá trị của chiếc xe. Bằng cách bỏ lại khung xe, những tên trộm cũng để lại thứ quan trọng nhất, đó là khung gầm có số VIN.

Cảnh sát xác nhận chiếc xe đã bị đánh cắp và cho biết chủ sở hữu đăng ký đã được thông báo. Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho các nhà điều tra, những người sẽ cố gắng truy tìm nơi vụ trộm bắt đầu.

Việc tìm kiếm và lắp đặt lại tất cả những bộ phận bị thiếu sẽ tốn kém hơn nhiều so với giá trị của chiếc xe, điều này khiến chiếc Porsche cũ này có nguy cơ bị bán phế liệu hoặc bị tiêu hủy.

Tác giả: Mỹ Anh (theo Carscoops)

