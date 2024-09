Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý, thu giữ 10 bánh hêrôin

Trong tỉnh

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây tội phạm ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An, bắt 02 đối tượng, thu giữ 10 bánh hêrôin, 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 03kg ma túy dạng đá, 02kg ma túy dạng ketamin và một số vật chứng liên quan khác.