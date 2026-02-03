Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

Vào khoảng 10h20 ngày 2/2/2026, tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, Phòng Nghiệp và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 37C-378.38 do Hồ Văn Thủy, sinh năm 1992, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 7 cây vàng giấu trong hộp đựng lọc gió xe ô tô. (Ảnh: Hải Thượng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp đựng lọc gió của động cơ xe có cất giấu kim loại màu vàng, với tổng khối lượng khoảng 263,16 gam, tương đương khoảng 7 cây vàng.

Đối tượng Hồ Văn Thủy. (Ảnh: Hải Thượng).

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số vàng trên được sàng lọc trong quá trình khai thác cát tại Lào, sau đó đúc thành miếng, cất giấu trong xe ô tô để vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lập biên bản, tạm giữ đối tượng, phương tiện và tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn