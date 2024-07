Bắt giữ đối tượng mua bán trẻ em, giải cứu ba nạn nhân

Trong tỉnh

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa phá chuyên án, bắt đối tượng Cụt Thị Mùi (sinh năm 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trẻ em, qua đó giải cứu thành công 3 nạn nhân.