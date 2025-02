Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ 5 kg ma túy

Pháp luật

Ngày 26/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới tuyến Tây Nam đưa về tiêu thụ tại Đồng Nai do đối tượng Lê Tuấn Phong (SN 2003) ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu, thu giữ 5 kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.