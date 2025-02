Bắt giữ nhiều ‘mắt xích’ liên quan băng nhóm ma túy khét tiếng Mexico

Thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 20/2, Bộ An ninh và Bảo vệ công dân Mexico (SSPC) cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Kevin Alonso - đối tượng then chốt phụ trách an ninh của nhóm Los Chapitos - một nhánh của băng nhóm ma túy Sinaloa khét tiếng.