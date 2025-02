Khởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 2kg ma túy

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang Lê Văn Quốc Khánh (SN 1993, trú khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khi đang vận chuyển trái phép 5 gram ma túy tổng hợp tại khu vực nhà xe Petro, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.

Các bị can Lê Văn Quốc Khánh, Nguyễn Thành An và Nguyễn Thị Mộng Tiền cùng tang vật.

Từ lời khai của Khánh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra xe ô tô khách M.P. và thu giữ được gói hàng, bên trong chứa khoảng 2kg ma túy tổng hợp do Khánh gửi về tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Nguyễn Thành An (SN 1988) và Nguyễn Thị Mộng Tiền (SN 1985) cùng trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, Khánh thực hiện theo sự chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài, đi đến TP Hồ Chí Minh nhận 2kg ma túy, sau đó ngụy trang thành 1 gói hàng trái cây và gửi xe khách chở từ TP Hồ Chí Minh về giao cho đối tượng tại bến xe Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do nghi ngờ có lực lượng chức năng theo dõi nên các đối tượng đã không đến nhận gói hàng.

Các bị can Lê Văn Quốc Khánh, Nguyễn Thành An và Nguyễn Thị Mộng Tiền đang bị tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân