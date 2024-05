Triệt phá đường dây ma túy lớn có trang bị súng đạn

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố biểu dương những nỗ lực của Phòng nghiệp vụ và Công an địa phương trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn dân cư. Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an địa phương cùng các Phòng nghiệp vụ đã phát hiện các tụ điểm phức tạp về ma túy và tham mưu cho Ban Giám đốc Công an Thành phố xây dựng các phương án, kế hoạch, xử lý có hiệu quả…

Theo Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận Gò Vấp, qua công tác chuyển hóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, đơn vị đã phát hiện, triệt phá điểm ma túy do Đinh Văn Tú Anh cầm đầu và thu giữ lượng lớn ma túy các loại. Tiếp tục truy xét nguồn gốc cung cấp ma túy cho Đinh Văn Tú Anh, Công an quận Gò Vấp bắt Sỳ Bảo Nguyên, Ngô Minh Phương và thu giữ 20 kg ma túy các loại cùng 25.000 viên thuốc lắc.

Đại tá Thái Thanh Xuân cho biết, nhận thấy tính chất và quy mô tổ chức hoạt động của đường dây mua bán và sử dụng ma túy này, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Tân Bình, Công an quận Tân Phú triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét nguồn gốc đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài đến nhiều địa điểm trên địa bàn các quận Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Nghiêm Văn Út, Trưởng Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, qua nhiều tháng tiếp cận và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị đã đấu tranh, phá thành công 3 chuyên án của đường dây tội phạm này. Qua đó, khởi tố 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng, thu giữ hơn 42,6 kg ma túy các loại. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và nhiều tang vật có liên quan.

"Tiếp tục truy xét, Cơ quan Công an xác định đối tượng chỉ đạo, điều hành 3 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên là Trần Văn Quyết. Đây là đối tượng chính trong vụ mua bán, vận chuyển trái phép 15 kg ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ bị lực lượng công an phát hiện vào tháng 8/2023", Đại tá Nghiêm Văn Út chia sẻ.

Hiện đối tượng Trần Văn Quyết đang lẩn trốn. Cơ quan Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã.

Tác giả: Thanh Vũ

Nguồn tin: baotintuc.vn