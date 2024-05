Bắt 02 đối tượng mang tiền án vẫn tiếp tục mua bán ma túy

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn, nòng cốt là Tổ 373 Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm tạo sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm.

Đối tượng Kha Văn Quyết và Nguyễn Bá Sinh cùng tang vật tại cơ quan Công an

Quá trình tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 19/5/2024, trên tuyến Quốc lộ 48D đoạn qua xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Công an huyện bắt quả tang đối tượng Kha Văn Quyết (sinh năm 1988) và Nguyễn Bá Sinh (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ, Quyết và Sinh đã điều khiển xe mô tô lao thẳng vào tổ công tác, chống đối quyết liệt. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ 02 đối tượng đảm bảo an toàn.

Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 25 viên ma túy tổng hợp, 21,16gam hêrôin, 03 điện thoại di động, 01 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, 02 đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên ở khu vực biên giới. Theo cơ quan Công an, đối tượng Kha Văn Quyết có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Bá Sinh có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn