Triệt phá ‘công ty công nghệ’ tuyển 63 người lập trình web cá cược cho đối tác Campuchia

Công an đã khởi tố 19 người liên quan đường dây này - Ảnh: H.B.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố 19 người trong đường dây thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến theo đơn đặt hàng của một người ở Campuchia.

Theo công an, lúc 14h ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê kiểm tra tại một cơ sở hoạt động công nghệ thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).

Tại đây có 63 người đang sử dụng máy tính có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao.

Qua điều tra cho thấy, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, trú phường Thanh Khê) được một người phụ nữ (theo lời khai thì cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở nói trên để thực hiện các dự án công nghệ do người này cung cấp.

Duy tuyển nhân viên và thành lập các cơ sở hoạt động lập trình, gia công phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, phần mềm giao dịch tiền ảo… Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (37 tuổi) vào làm việc và bổ nhiệm làm người quản lý các dự án.

Năm 2023, Duy "bắt tay" với một người đàn ông tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án website trực tuyến về cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa… Người này yêu cầu cơ sở của Duy nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo.

Hiện trường khi công an kiểm tra - Ảnh: H.B.

Để thực hiện các dự án cờ bạc này, Duy thuê văn phòng, hoạt động như doanh nghiệp. 63 nhân viên được tuyển vào làm việc cho hệ thống trên đều đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.

Việc tổ chức hoạt động rất tinh vi, hình thành các nhóm "chat" thiết lập từ nước ngoài để bảo mật. Duy và Sơn yêu cầu tất cả các nhân viên phải sử dụng biệt danh, không dùng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không sử dụng máy tính hay điện thoại cá nhân.

Công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến.

Đồng loạt kiểm tra thêm 4 cơ sở khác trực thuộc hệ thống nói trên, công an tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,27 tỉ đồng…

Bước đầu xác định Trần Lê Duy và đồng bọn đã có hành vi tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm. Đường dây này thực hiện việc xây dựng và cập nhật các website đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc dĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp - rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo cho đối tác bên Campuchia để đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng. 19 người bị khởi tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn