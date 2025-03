Triển khai lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Trong tỉnh

Trong ba ngày từ 20 - 22/3, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Cổ phần GeneStory tổ chức lấy mẫu ADN quy mô lớn, nhằm hỗ trợ các gia đình liệt sĩ chưa xác định danh tính người thân. Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.