Triển khai công tác lâm nghiệp năm 2025

Quang cảnh hội nghị

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,05%

Theo công bố hiện trạng rừng toàn tỉnh tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 14/03/2025, trên địa bàn tỉnh diện tích đất có rừng 973.011,94 ha, trong đó: Diện tích có rừng tự nhiên 790.396,6 ha, diện tích có rừng trồng 182.615,34 ha; độ che phủ rừng đạt 59,01%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, giá cả vật tư tăng cao, thị trường tiêu thụ lâm sản chưa ổn định, nhưng toàn ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp theo chức năng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chỉ tiêu, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến địa bàn cơ sở. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các chủ rừng đã chủ động, huy động, cân đối, lồng ghép tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ lâm nghiệp trên địa bàn.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,05%; giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 304 triệu USD, tăng 12,38% so với năm 2023. Diện tích rừng được bảo vệ tốt, độ che phủ rừng đạt 59,01%; trồng rừng tập trung 22.813 ha, đạt 123,3% kế hoạch; khai thác rừng trồng 1.747.009m3, đạt 109,2% kế hoạch. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 32.630 ha, tiến gần mục tiêu 50.000 ha vào năm 2025.

Trong năm, toàn tỉnh đã tạo được hơn 43,851 triệu cây giống các loại, đạt 101,6% kế hoạch (43,161 triệu cây) , tăng 14,9% (5,651 triệu cây) so với năm 2023 (38,2 triệu cây).

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, toàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy, giảm 9 vụ so với năm 2023; diện tích rừng bị thiệt hại 8,614 ha, giảm 5,7112 ha so với năm 2023; số vụ vi phạm lâm luật giảm đáng kể (giảm 14 vụ so với năm 2023).

Công tác giao đất, giao rừng gắn với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp được đẩy mạnh, tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi; đã thực hiện giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 17.322,22ha/34.172,566 ha, đạt 50,7% kế hoạch cho 1.714 hộ gia đình và 81 cộng đồng. Đặc biệt, các chính sách như chi trả dịch vụ môi trường rừng, thỏa thuận giảm phát thải khí nhà kính (ERPA), chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn... đã được triển khai kịp thời, góp phần tăng thu nhập cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Công tác bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp đã có bước phát triển; các dự án đầu tư về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh của các tổ chức quốc tế được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các chủ rừng, kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng tiếp tục được phát huy. Công tác phối kết hợp bảo vệ rừng giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, chủ rừng, chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên sức mạnh tổng hợp ngăn chặn được các hành vi vi phạm các quy định quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Phó Chủ tịch UBND Quế Phong Bùi Văn Hiền phát biểu tham luận về công tác phát triển lâm nghiệp trên địa bàn

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp sông Hiếu tham luận giải pháp trong trồng rừng gỗ lớn

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số địa phương vẫn còn xẩy ra tình trạng cháy rừng, khai thác rừng nhỏ lẻ; lén lút chặt phá, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng tự nhiên đối tượng rừng nghèo, rừng hỗn giao nứa gỗ để lấy đất sản xuất nông lâm nghiệp. Công tác tổ chức trồng rừng thay thế, thực hiện thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính, triển khai Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên rừng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rừng còn chậm...

Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu bảo vệ tốt 973.011,94 ha rừng hiện có; trồng rừng tập trung 20.000 ha; khoanh nuôi rừng 71.000 ha; chăm sóc rừng 54.000 ha; khai thác gỗ rừng trồng 1.800.000 m3. Phấn đấu đến hết năm 2025 diện tích trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng thâm canh đạt 50.000 ha; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 50.000 ha. Kim ngạch xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt tương đương so với năm 2024. Phấn đấu trồng 11,4102 triệu cây xanh (trong đó: 8,985 triệu cây xanh phân tán và 2,4252 triệu cây xanh quy đổi) góp phần đạt mục tiêu đề ra giai đoạn 2021-2025 trồng được 54,25 triệu cây xanh (bao gồm: 42,615 triệu cây phân tán và 11,635 triệu cây xanh quy đổi)...

Thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng đảm bảo tất cả diện tích rừng đều được giao và quản lý một cách hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực rừng có nguy cơ cao về vi phạm lâm luật, nhất là ở các huyện Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lén lút chặt phá, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng tự nhiên đối tượng rừng nghèo, rừng hỗn giao nứa gỗ để lấy đất sản xuất nông lâm nghiệp. Chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trước mùa khô năm 2025; tiếp tục kiện toàn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cho công tác này.

Làm tốt công tác xử lý vi phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, đảm bảo các vụ vi phạm được xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Chủ động xây dựng và thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng đảm bảo tất cả diện tích rừng đều được giao và quản lý một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Hướng dẫn thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả chính sách về quản lý tài nguyên rừng cho tỉnh Nghệ An được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 137/2024/QH15.

Rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên tập trung thực hiện chính sách để mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; diện tích trồng rừng kinh doanh gỗ lớn; nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng; nâng cao chất lượng rừng tự nhiên; sử dụng hiệu quả giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng tại các địa phương và chủ rừng; công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện việc điều tra hiện trạng rừng để tổng hợp cập nhật kịp thời, xây dựng nhanh cơ sở dữ liệu lâm nghiệp phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đẩy nhanh việc cập nhật số liệu hiện trạng rừng lên cơ sở dữ liệu quốc gia về rừng; hoàn thành việc số hóa bản đồ rừng trên toàn tỉnh trong năm 2025. Ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh trong theo dõi diễn biến rừng và kiểm soát vi phạm...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn