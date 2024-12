Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2025

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Năm 2024, Bộ, ngành Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, bám sát mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tại các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của từng địa phương. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực và từng bước có nhiều đổi mới. Trong năm, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; thông qua 28 luật tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Riêng tại Bộ Tư pháp đã chủ trì, xây dựng, trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 luật, 01 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện kịp thời, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. Năm 2024, Bộ Tư pháp cùng với các Bộ, ngành đã tiếp nhận, phân loại, kiểm tra 6.099 VBQPPL. Riêng tại Bộ Tư pháp đã tiếp nhận, phân loại, kiểm tra 3.040 văn bản. Các địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền 5.195 VBQPPL.

Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Trong năm, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 620.657 việc, tăng 45.838 việc (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2023.

Các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được thực hiện chủ động với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Năm 2024, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 566.479 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 55 triệu lượt người; tổ chức 10.239 cuộc thi cho hơn 14 triệu lượt người dự thi; phát hơn 46 triệu tài liệu tuyên truyền PBGDPL; các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam được triển khai đa dạng, phong phú.

Thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc cho người dân được tăng cường, nhất là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên thông về khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân; thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến; việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia được thực hiện đồng bộ, mang lại nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức, bộ máy được triển khai quyết liệt; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ làm công tác pháp luật, tư pháp được quan tâm, chú trọng...

Tại hội nghị, cùng với việc báo cáo những kết quả đạt được, ý kiến của các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại, bất cập cũng như nguyên nhân trong công tác tư pháp.

Ngành Tư pháp Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Trong năm 2024, ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung cao nhất các nguồn lực, nỗ lực cố gắng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, công tác xây dựng thể chế, chính sách được triển khai có chất lượng, đảm bảo ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách, bức thiết ở địa phương. Năm 2024, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 100 VBQPPL. Tập trung nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lý lịch tư pháp theo tinh thần cải cách hành chính. Nghệ An là một trong 08 địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thành công thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Ứng dụng VNeID từ ngày 15/9/2024; đến nay đã tiếp nhận, xử lý 971 hồ sơ. Tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP nói chung và trong lĩnh vực tư pháp nói riêng, cụ thể là: Đăng ký hộ tịch trực tuyến đạt 87,35%, vượt 17,35% so với chỉ tiêu đề ra. Việc liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính khai sinh và khai tử tại 100% đơn vị cấp xã đã triển khai thực hiện nề nếp; số lượng hồ sơ liên thông đứng thứ 2 cả nước đến trước ngày triển khai liên thông theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP và hiện nay đứng thứ 3 cả nước (sau TP Hà Nội và Thanh Hoá).

Trong năm, Nghệ An đã đạt và vượt 5/5 nhóm chỉ tiêu về thi hành án dân sự (THADS) trong đó: Giải quyết xong 17.856 việc/956,8 tỷ đồng (vượt 2,48% về việc và 2,49% về tiền); án hành chính được chỉ đạo chặt chẽ, cơ bản giải quyết xong; không có vụ việc nào phải xử lý trách nhiệm.

Tổng kết công tác tư pháp năm 2024, Sở Tư pháp Nghệ An và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An được Bộ Tư pháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp, THADS, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật THADS theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thi hành, số hóa hồ sơ thi hành án, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác. Cùng với đó, đề nghị Bộ Tư pháp làm việc với Bộ Công an có giải pháp cập nhật các trường dữ liệu này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo chất lượng, đến được với người dân và doanh nghiệp một cách thực chất

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được; đồng thời cảm ơn những đóng góp của Bộ, ngành vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, có 03 việc phải thực hiện cùng lúc, đó là chuẩn bị nội dung nhân sự cho đại hội đảng các cấp; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho cả nhiệm kỳ và thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy với quyết tâm chính trị rất lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp cần phải tham mưu thể chế hóa đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác được giao, đặc biệt là công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đó là phải đổi mới tư duy trong xây dựng hệ thống pháp luật, bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Xây dựng hệ thống pháp luật không được làm chậm và đảm bảo chất lượng, khả thi, chi phí tuân thủ thấp đến được với người dân và doanh nghiệp một cách thực chất.

Cùng với đó, Bộ, ngành Tư pháp phải tham mưu chất lượng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Bộ, ngành Tư pháp phải tham mưu, sửa đổi bổ sung pháp luật gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Làm sao cho hệ thống pháp luật được thi hành nghiêm túc, kịp thời, không được sai, nhất là không được đứt quãng trong giai đoạn giao thời,

Đồng thời, rà soát cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, đề xuất và triển khai các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ, ngành Tư pháp bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với quy định, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nhiệm vụ được Chính phủ giao với tinh thần “không làm không được, khó mấy cũng phải làm”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “gác lại lợi ích riêng, vì lợi ích chung”, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các đồng chí đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục dành sự quan tâm và tạo điều kiện để ngành Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn