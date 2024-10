Nghệ An triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025

Theo Kế hoạch, việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trong tháng 11/2024. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 22/12/2024. Xét duyệt hồ sơ và chốt quân số hoàn thành trước ngày 14/01/2025. Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 24/01/2025. Tổ chức Lễ giao, nhận quân dự kiến từ ngày 13- 15/02/2025...

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan. Trong đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và đạt chất lượng tốt.

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện, xã đăng ký quản lý nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân, nhất là khâu sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt các đối tượng thuộc diện được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ đúng quy định. Phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, tham mưu kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân; giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương; phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị gắn với địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên; hiệp đồng giao, nhận quân giữa các địa phương với các đơn vị nhận quân năm 2025; phối hợp với các đơn vị nhận quân theo dõi, nắm tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết tốt mối quan hệ giữa địa phương với các đơn vị.

Phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh lập danh sách trúng tuyển nhập ngũ thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ động viên kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời quá trình thực hiện các bước tuyển quân của các địa phương; hướng dẫn các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, nội dung quy định; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị công dân sẵn sàng nhập ngũ theo quy định; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi đăng ký và sẵn sàng gọi nhập ngũ; hạn chế cho công dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ chuyển khẩu, xuất cảnh nếu không có lý do chính đáng; phối hợp với cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; không để xảy ra những trường hợp công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự... vào Quân đội, Công an. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện trong việc tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Các huyện, thành, thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi, loại trả; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phục vụ lâu dài trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ và gia đình các thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt Lễ giao nhận quân, Lễ đón nhận, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2025 trang trọng, thiết thực, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chỉ tiêu, chất lượng giao quân của địa phương mình.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh... chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác chính sách hậu phương Quân đội và hỗ trợ động viên công dân nhập ngũ thuộc đối tượng hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ vì người nghèo của tỉnh...

