Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơm

Ngày 27-10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) xác nhận vừa điều trị thành công cho một trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch khi bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn đường huyết nặng vì mẹ cho ăn cơm.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, bệnh nhi là bé Y.M., đến nay được gần tròn một tháng tuổi, trú tại bản A Ky, xã Thượng Trạch (Quảng Bình cũ).

Vào đầu tháng 10, khi mới sinh được 5 ngày, bé được gia đình đưa đến nhập viện với các biểu hiện khó thở, sốt cao và bụng chướng, đánh giá ban đầu của bác sĩ là rất nguy kịch.

Gia đình cho biết khi mới sinh, người nhà đã cắt rốn cho bé bằng… liềm - một dụng cụ nông nghiệp - nên đã gây tổn thương cho bệnh nhi. Người nhà còn tự khâu vết thương bằng kim chỉ, rồi cho bé ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Sau vài ngày, bé xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe nên gia đình mới đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Các bác sĩ xét nghiệm và chẩn đoán thì xác định bệnh nhi bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết - một biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ sơ sinh.

Bé được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Sau 28 ngày điều trị tích cực, bé đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân - Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới - cho biết hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

"Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức", bác sĩ Hân nói.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ