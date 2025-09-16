Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ngãi

Vào khoảng 3h ngày 16/9, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà trong lúc thu gom rác tại khu vực ngã ba Hà Thành, xã Sơn Hạ thì phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong. Sự việc được báo ngay cho trực ban Công an xã Sơn Hạ.

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Hạ nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra vụ việc.

Khu vực nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác.

Công an xã Sơn Hạ kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan hãy kịp thời cung cấp để phục vụ công tác điều tra; đồng thời nhấn mạnh mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV