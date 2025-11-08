Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã thông tin chi tiết về quy định này. Theo đó, kể từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi được chở trên ôtô sẽ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Quy định này ngoại trừ các loại ôtô chỉ có một hàng ghế.

Đồng thời, luật cũng yêu cầu người lái xe phải có trách nhiệm sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo đúng quy định. Đi kèm với quy định mới là các chế tài xử phạt nghiêm khắc, được quy định tại Nghị định 168 và cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trẻ em ngồi ghế trước ôtô, tài xế có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.

Đối với tài xế ôtô cá nhân, mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng sẽ được áp dụng nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ theo quy định.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, mức phạt còn cao hơn. Tài xế ôtô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học mà không có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp lứa tuổi sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Trách nhiệm của chủ phương tiện cũng được siết chặt. Chủ xe kinh doanh vận tải sẽ bị xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, hoặc 6 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức nếu sử dụng xe không có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học theo quy định.

Để làm rõ khái niệm "thiết bị an toàn phù hợp", Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã có hướng dẫn cụ thể về các loại thiết bị cho từng lứa tuổi.

Với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi, cơ quan này khuyến cáo sử dụng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe. Nguyên tắc này giúp lực va chạm được dàn đều trên toàn bộ lưng trẻ, giảm tối đa tác động khi có va chạm. Thống kê cho thấy việc dùng nôi hướng về sau xe giảm rủi ro chấn thương nặng hoặc tử vong tới 90% so với không dùng thiết bị, và an toàn gấp 5 lần so với đặt nôi hướng về phía trước.

Khi trẻ lớn hơn, trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, loại thiết bị phổ biến được khuyến nghị là ghế an toàn dành cho trẻ em.

Giai đoạn tiếp theo, khi trẻ khoảng 6 đến 8 tuổi và ghế trẻ em có thể trở nên chật chội, phụ huynh có thể chuyển sang sử dụng ghế nâng. Khi cơ thể trẻ tăng trưởng nhanh trong khoảng 8 đến 10 tuổi, đệm nâng là lựa chọn phù hợp để đảm bảo an toàn.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết, lo ngại về việc trẻ em quá lớn để ngồi vào ghế đã được giải quyết bằng các thiết bị nâng. Cơ quan này dẫn khuyến cáo của Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cho thấy, trẻ em nên tiếp tục sử dụng ghế nâng hoặc đệm nâng cho đến khi đạt chiều cao 145cm.

Như vậy, trẻ từ 6 đến 10 tuổi hoàn toàn có thể sử dụng ghế nâng hoặc đệm nâng một cách rất thoải mái và tiện nghi trên xe ôtô cá nhân, đảm bảo an toàn tối đa theo quy định mới.

