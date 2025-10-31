Bị phạt nặng vì tung tin sai về vụ án lên mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung không đúng sự thật về một vụ án đang được cơ quan Công an điều tra. Bài viết này nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra cũng như dư luận xã hội.

Cơ quan công an làm việc với người vi phạm

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chủ tài khoản là T.Q.A., trú tại phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Tại cơ quan Công an, T.Q.A. thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật và đã gỡ bỏ bài viết.

Đồng thời cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.Q.A. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Qua vụ việc, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội, chỉ nên sử dụng nguồn tin chính thống. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn