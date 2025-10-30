Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh làm gì để tránh bị phạt khi xuất hóa đơn sai?

Tại talkshow với chủ đề: "Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh nộp thuế sao cho thuận lợi?", do Báo Người Lao Động tổ chức, nhiều câu hỏi được gửi đến chương trình liên quan đến thời điểm xuất hóa đơn, làm sao để tránh bị xử phạt khi hóa đơn xuất sai thời điểm?

Trả lời những thắc mắc này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, cho biết theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ, thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa là lúc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Với dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

Trường hợp người cung cấp thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ thì phải lập hóa đơn ngay khi thu tiền, ngoại trừ các khoản đặt cọc hoặc tạm ứng bảo đảm thực hiện hợp đồng cho những dịch vụ đặc thù như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính – thuế, thẩm định giá, khảo sát, thiết kế kỹ thuật hay lập dự án đầu tư.

Theo ông Dũng, việc tuân thủ đúng thời điểm lập hóa đơn là rất quan trọng để tránh bị xử phạt hành chính. Hộ kinh doanh cần hiểu rõ quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế, bao gồm các hành vi bị xử lý, tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

"Khi đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc quyền sử dụng, phải lập hóa đơn đúng thời điểm, không chờ khách thanh toán mới xuất hóa đơn. Tương tự, với dịch vụ có thu tiền trước thì phải lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền, không đợi đến khi dịch vụ hoàn tất" - ông Dũng nhấn mạnh.

Khoảng 5 triệu hộ kinh doanh sẽ chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai. Ảnh: Lam Giang

Trong khi đó, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TP HCM, lưu ý trong quá trình chuyển đổi sang hình thức kê khai, hộ kinh doanh cần chủ động chuẩn bị hệ thống hóa đơn điện tử. "Hóa đơn, chứng từ là cơ sở pháp lý quan trọng để chứng minh nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai" - bà nói.

Bà Lê khuyến nghị các hộ nên hợp tác với những nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử uy tín, khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến kê khai và nộp thuế. Việc nắm vững quy trình lập hóa đơn, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ sẽ giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro xử phạt, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chuyên nghiệp, minh bạch và phù hợp với xu hướng số hóa quản lý thuế hiện nay.

Tác giả: Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn tin: Báo Người lao động