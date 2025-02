Trẻ bị sốt co giật, cha mẹ cần phải làm gì?

Theo ThS. BS Nguyễn Xuân Đạt, chuyên gia Tai – Mũi - Họng, co giật là những đợt hoạt động điện bất thường trong não, co giật do sốt thường gặp ở trẻ 6 tháng đến 5 tuổi và thường có yếu tố di truyền trong gia đình.

Trong cơn co giật do sốt, trẻ thường ngất xỉu và có những cử động giật ở tay, chân hoặc mặt. Hầu hết các cơn co giật do sốt kéo dài dưới 5 phút. Sau cơn co giật, trẻ có thể bị lú lẫn hoặc buồn ngủ trong một thời gian ngắn.

“Mặc dù không phổ biến, một số cơn co giật do sốt kéo dài hơn 15 phút. Sau cơn co giật kéo dài hơn, trẻ có thể bị yếu tay hoặc chân trong thời gian ngắn”, bác sĩ Đạt cho biết.

Cha mẹ cần chú ý các biện pháp sơ cứu khi trẻ bị sốt cao co giật

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ co giật?

Theo ThS. BS Nguyễn Xuân Đạt, chuyên gia Tai – Mũi - Họng, khi trẻ sốt co giật, cha mẹ cần:

- Đặt trẻ nằm nghiêng trên mặt phẳng.

- Không nên cho bất cứ thứ gì vào miệng trẻ hoặc cố gắng ngăn chặn các chuyển động giật của trẻ.

- Nếu cơn co giật do sốt tự dừng lại, không cần phải điều trị tuy nhiên cha mẹ vẫn cần thông báo với bác sĩ của gia đình để bác sĩ loại trừ các nguyên nhân giật do bệnh nghiêm trọng nào đó gây ra (bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm)

- Theo dõi cơn co giật kéo dài bao lâu – Nếu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút, hãy gọi cấp cứu.

- Ngoài ra, kể cả trong trường hợp cơn co giật kết thúc dưới 5 phút nhưng trẻ gặp các tình trạng: không tỉnh dậy hoặc thay đổi hành vi sau cơn co giật, Cứng cổ hoặc không tỉnh táo; Cơn giật chỉ xảy ra ở một bên cơ thể hoặc chỉ ảnh hưởng đến 1 cánh tay hoặc chân… cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị sớm nhất.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tháng 1/2025, toàn thành phố đã ghi nhận 820 trường hợp mắc cúm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Dịp Đông Xuân, các bệnh về đường hô hấp gia tăng, dự kiến số ca mắc cúm sẽ còn tăng trong thời gian tới. Do đó bác sĩ Đạt khuyến cáo, việc tiêm phòng cúm hàng năm là cần thiết. Đặc biệt là ở trẻ em và người già có khả năng miễn dịch tương đối thấp. Ngoài việc giúp ngăn ngừa bệnh cúm, chúng cũng làm giảm mức độ nghiêm trọng và nguy cơ biến chứng của bệnh.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vov.vn