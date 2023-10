Trao thưởng, tôn vinh 20 nhà khoa học tiêu biểu, 75 công trình sáng tạo KHCN và 10 giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2023

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An Giải Đặc biệt: Công trình Nghiên cứu, triển khai mô hình đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An của nhóm tác giả đơn vị Sở GD&ĐT Nghệ An. 14 giải Nhất: 1. Công trình: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ sung chất béo bằng ứng dụng lập trình PLC và giao diện điều khiển người máy HMI của nhóm tác giả đơn vị Công ty CP thực phẩm sữa TH. 2. Công trình: Công nghệ phân tích tách muối khoáng biển đa tầng Nanosalt. Nhóm tác giả đơn vị Công ty TNHH ABACA Việt Nam. 3. Công trình: Hố thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi của tác giả Hoàng Hồng Khanh đơn vị Công ty CP Quản lý và phát triển Hạ tầng đô thị Vinh. 4. Công trình: Phẫu thuật ghép thận từ người cho sống để điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Hội nội soi và Ngoại khoa Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 5. Công trình: Phẫu thuật nội soi một lỗ cắt thuỳ phổi kèm nạo vét hạch điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 6. Công trình: Ứng dụng APP “BVTP Vinh” trên nên tảng di động thay thế sổ khám bệnh, cung cấp dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. 7. Công trình: Cần đỡ tử cung DR.KHANH trong phẫu thuật nội soi cắt tử cung của tác giả Nguyễn Văn Khanh đơn vị Trung tâm y tế Huyện Anh Sơn 8. Công trình: Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát bằng phương pháp đốt sóng cao tần của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 9. Công trình: Ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ điều trị ung thư vùng đầu tuỵ - tá tràng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 10. Công trình: Điều trị bệnh nhân suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn bằng kỹ thuật lọc máu liên tục của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 11. Công trình: Kỹ thuật kiểm soát cuống gan chọn lọc trong phẫu thuật điều trị tổn thương gan do chấn thương của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 12. Công trình: Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật chuyển phôi trữ lạnh trong thụ tinh ống nghiệm của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 13. Công trình: Điều trị bệnh thoái hóa khớp gối bằng huyết tương giàu tiểu cầu phối hợp với ghép tế bào gốc trung mô từ mô mỡ tự nhiên tại Nghệ An của nhóm tác giả đơn vị Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh. 14. Công trình: Xây dựng chuỗi liên kết phát triển sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ từ nguồn giống khoai tây sạch bệnh bằng công nghệ khí canh trên địa bàn tỉnh Nghệ An của nhóm tác giả đơn vị Viện Sinh học Nông nghiệp. Có 19 giải Nhì và 20 giải Khuyến khích * Giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023: Giải Nhất: Dự án Thiết bị bảo vệ xe hơi thông minh CP23. Giải Nhì: Dự án Phúc An FARM Khởi nghệp từ cây sen và dự án AiWow - Nền tảng tạo MC Ảo. 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích và 08 dự án khởi nghiệp tiềm năng