Trao quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Hùng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Tư lệnh Phạm Thanh Hùng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thanh Hùng giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến, thành tích và năng lực, kinh nghiệm của đồng chí Phạm Thanh Hùng trong quá trình công tác. Đồng thời, tạo điều kiện cho đồng chí Phạm Thanh Hùng được rèn luyện trong nhiều môi trường công tác khác nhau và tiếp tục có đóng góp nhiều hơn nữa cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng.

Giao nhiệm vụ cho Đại tá Phạm Thanh Hùng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đồng chí tân Tư lệnh nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; tiếp tục trau dồi, tiếp thu, nâng cao năng lực công tác, sớm hòa nhập, nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành đơn vị; đảm bảo tuân thủ nguyễn tắc “tập trung, dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và các quy chế, quy định của Bộ Công an, của đơn vị. Phát huy kinh nghiệm, kiến thức của bản thân trong công tác lãnh đạo, điều hành đơn vị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu tân Tư lệnh Phạm Thanh Hùng nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới.

Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trọng sạch, vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, quy trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao. Trong đó, khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong năm 2025 và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đồng chí Thứ trưởng đồng thời yêu cầu tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để đồng chí Phạm Thanh Hùng sớm ổn định công tác, phát huy khả năng, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn trên cương vị công tác mới. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung, xây dựng tập thể thật sự trong sạch, vững mạnh; tổ chức lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Tư lệnh Phạm Thanh Hùng sẽ tập trung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng, giao phó.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng, với phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm phong phú và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công an đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành tại Công an TP Hà Nội, đồng chí Phạm Thanh Hùng sẽ sớm bắt nhịp với vị trí công tác mới, tiếp tục đoàn kết, nhất trí, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thanh Hùng trân trọng cảm ơn trân trọng cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

Đồng chí tân Tư lệnh hứa với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, vững vàng, toàn tâm, toàn ý với công việc; tôn trọng tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, củng cố đoàn kết nội bộ; nhanh chóng bắt nhịp công việc, đoàn kết cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh vệ, tập trung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng, giao phó; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh vệ “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong năm 2025, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lá chắn vững chắc, kiên cường “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, sinh năm 1974, trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với Công an TP Hà Nội; từng làm cán bộ, lãnh đạo tại nhiều phòng chức năng của Công an TP Hà Nội; Đội trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân; tháng 7/2022, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Trong quá trình công tác, đồng chí Phạm Thanh Hùng đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2023.

Tác giả: Khổng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn