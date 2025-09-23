HLV Polking làm 'công tác tư tưởng' với Nguyễn Filip trước trận đấu ở Shopee Cup

Huấn luyện viên Mano Polking đặt mục tiêu cùng Công an Hà Nội giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Shopee Cup. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vào tối mai 24/9, Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Philippines là Câu lạc bộ Dynamic Herb Cebu (Cebu FC) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Đông Nam Á (Shopee Cup) mùa giải 2025/26.

Phát biểu ở buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Mano Polking của Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết ông vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tài năng của Nguyễn Filip, bất chấp thủ môn sinh năm 1992 vừa mắc những sai lầm dẫn đến trận hòa 2-2 của đại diện Việt Nam ở đấu trường AFC Champions League Two hồi giữa tuần.

"Sau trận đấu với Beijing FC (Trung Quốc), tôi đã nói chuyện riêng với Nguyễn Filip và đã đưa ra những lời góp ý cho cậu ấy. Việc những tình huống thiếu tập trung làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu là một điều bình thường trong bóng đá. Chúng tôi đã trao đổi để tìm phương án khắc phục vấn đề này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Nguyễn Filip - cầu thủ luôn duy trì được một vị trí trong đội hình của Đội tuyển Việt Nam," huấn luyện viên Polking chia sẻ.

Thủ môn Nguyễn Filip không có được phong độ tốt ở những trận đấu đã qua. (Ảnh: FBNV)

Về màn so tài với đối thủ Cebu FC, "thuyền trưởng" của Công an Hà Nội nhận định đây sẽ là trận đấu khó khăn với cả hai đội, đặc biệt khi hai đội bóng đều không có khởi đầu thuận lợi ở lượt trận đầu tiên (đều thua ở trận ra quân, lần lượt xếp ở 2 vị trí cuối bảng).

"Mục tiêu của Công an Hà Nội không gì khác ngoài 3 điểm. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ. Cebu FC là đội bóng mạnh của Philippines và thường xuyên nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu ở những đấu trường quốc nội. Công an Hà Nội dành sự tôn trọng lớn cho mọi đối thủ, nhưng chúng tôi tự tin giành chiến thắng bởi chúng tôi tự tin vào chất lượng đội hình của mình," nhà cầm quân người Brazil khẳng định.

Về phía đội khách Cebu FC, huấn luyện viên trưởng Glenn Ramos cũng dành những lời "có cánh" cho đại diện của bóng đá Việt Nam.

"Toàn đội rất háo hức cho chuyến làm khách đến Việt Nam để đối đầu với một trong những đội bóng chất lượng nhất tại V-League. Với cá nhân tôi, Công an Hà Nội là đội bóng mạnh nhất V-League ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị những phương án để sẵn sàng đối phó với đội chủ nhà," ông Glenn Ramos nhấn mạnh.

"Thuyền trưởng" của đội bóng Philippines cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ đã hiểu rõ sức mạnh tấn công của Công an Hà Nội và sẽ có những phương án để hạn chế "hỏa lực" của đội chủ nhà.

"Công an Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ với chất lượng đồng đều. Dù vậy, nếu phải chọn ra một cá nhân gây ấn tượng mạnh nhất, tôi đánh giá tiền đạo mang áo số 72 - Alan Grafite là nhân tố nguy hiểm nhất của đội chủ nhà. Đối đầu với một 'sát thủ' như vậy sẽ là thử thách khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ của Cebu FC thể hiện năng lực phòng ngự ở trận đấu vào ngày mai," huấn luyện viên Glenn Ramos chia sẻ.

Huấn luyện viên trưởng Glenn Ramos của Cebu FC dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù cho rằng cơ hội vượt qua vòng đấu bảng được chia đều cho cả 6 đội ở bảng A, tuy nhiên nhà cầm quân người Philippines thừa nhận Buriram United (Thái Lan) và Công an Hà Nội là những đội có lợi thế hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu tiếp theo.

"Dù chưa hồi phục hoàn toàn thể trạng nhưng nhìn chung các cầu thủ của Cebu FC đã đạt được 80% khả năng cho trận đấu vào ngày mai. Toàn đội cũng đang có tinh thần tốt sau chiến thắng ở giải quốc nội. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các ngoại binh xuất sắc của đội chủ nhà và hy vọng có thể chứng minh thành quả nghiên cứu của mình ở trận đấu ngày mai," ông Glenn Ramos phát biểu.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Cebu FC sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 24/9/2025 trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)./.

