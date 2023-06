Trại lợn rừng sạch Nghệ An nơi cung cấp con giống uy tín, chất lượng

Trại lợn rừng sạch Nghệ An Địa chỉ: thôn 2 (mới), Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Số điện thoại: 0969430999 - 0988173678 Trại chuyên phân phối lợn rừng thịt và lợn rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.