“Trái đắng” của những người nuôi ảo vọng “việc nhẹ lương cao”

Đến bây giờ, anh L vẫn không sao hiểu nổi mình lại ngây thơ, dễ dàng tin tưởng các đối tượng lừa đảo đến vậy. Là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, một ngày nọ, anh nhận được lời mời kết bạn của người lạ, xưng là người Việt Nam, đang làm việc ở Campuchia với công việc nhẹ nhàng, thu nhập mỗi tháng lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng nếu công việc kinh doanh đạt hiệu quả tốt.

Công an xã Liên Hương làm việc với nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc phi pháp

Người này cũng không quên vẽ ra những viễn cảnh tươi sáng, rủ rê anh L qua Campuchia làm việc. Người này cho biết, công ty đang có đợt tuyển dụng một số vị trí dành cho người Việt Nam với thu nhập rất cao cùng nhiều chế độ đãi ngộ. Vốn tâm lý nôn nóng có được thu nhập cao, ổn định để gia đình trang trải cuộc sống, bớt đi những nhọc nhằn, khó khăn hằng ngày, anh L đã nhận lời và theo hướng dẫn của người đàn ông quen qua mạng xã hội, vượt qua biên giới sang nước bạn làm việc. “Mình cứ nghĩ đơn giản là họ cần mình làm công việc gì đó, giống như ở Việt Nam thôi. Nào ngờ!..”, anh L chua chát kể lại.

Qua bên kia biên giới, anh L được những người lạ mặt săn đón, đưa thẳng tới một khu vực được xây dựng sầm uất nhưng luôn trong tình trạng vắng lặng, kín cổng cao tường, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ám ảnh trong không gian đó là những tiếng la hét đau đớn, khóc lóc thảm thương do bị đánh đập, hành hạ dã man. Ban đầu, anh L không hay biết nên đã gặn hỏi về những tiếng la hét ám ảnh đó. Câu trả lời lạnh lùng của những đối tượng với gương mặt bặm trợn, hung hãn dành cho L là: “Mấy đứa đó lười làm việc, không biết nghe lời!.. Hỏi làm gì, bắt tay vào công việc ngay đi!..”. Tới lúc này, anh L mới bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh u ám mà mình sắp phải đối diện. Người đàn ông tới từ xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu hoang mang nhận ra mình đã bị bán vào một trung tâm lừa đảo công nghệ cao gần biên giới Việt Nam – Campuchia nhưng tất cả đã quá muộn. Anh L bị các đối tượng tịch thu điện thoại, kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi, không cho giao tiếp với người lạ, tuyệt đối không được bước ra khỏi khu vực “làm việc”. “Ai vi phạm sẽ phải nhận những hình phạt, từ nghiêm khắc với vô cùng tàn khốc!..”, anh L kể lại lời của một đối tượng răn đe khi anh mới bị đưa vào.

Ngay sau đó, anh L được các đối tượng cấp cho 7 tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu anh tạo lập thêm nhiều tài khoản mạng xã hội khác. Chúng giao nhiệm vụ cho anh L sử dụng các tài khoản này để đăng ảnh giả làm các doanh nhân thành đạt, nhắn tin tán tỉnh những người phụ nữ người Việt Nam trong độ tuổi từ 35 - 45 tuổi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Làm được 3 ngày, nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo chính đồng bào ruột thịt của mình, anh L xin nghỉ, chấp nhận đền hợp đồng để được trả về với gia đình. Tuy nhiên, các đối tượng nhất quyết không đồng ý, đồng thời không ngừng buông ra những lời đe dọa. Khi nạn nhân cương quyết không thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của chúng, lập tức bị những kẻ bặm trợn với chức danh quản lý lôi ra hành hung, chích điện và bán tới một địa điểm lừa đảo khác.

Chị N.T.M.T (SN 1997, ngụ xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), cũng là một nạn nhân của bọn tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa sang Campuchia, vừa được cơ quan chức năng nước sở tại giải cứu, trao trả về Việt Nam hối hận kể lại: “Lúc đó nghĩ sao mình lại quá dại dột, dễ dàng tin lời người ta hứa hẹn ngon ngọt đến thế!..”. Chị T bị lừa sang Campuchia, đưa vào vào một khu vực hoạt động lừa đảo với hình thức giống hệt trường hợp anh L. Khi nhận ra chẳng có “việc nhẹ lương cao” nào, cùng với những trận dọa nạt, đòn roi hành hạ bất kể ngày đêm là nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con trong sự đau đớn, tuyệt vọng. Mẹ của chị T cho biết, khi nhận được điện thoại của con gái báo về từ Campuchia, nói mỗi khi làm việc không đạt chỉ tiêu đều bị các đối tượng hành hạ, đánh đập, chích điện và kêu cứu tới gia đình. Cả nhà rất hoang mang nhưng không biết con đang ở đâu, cũng không biết làm cách nào để đưa con trở về. Ngày gia đình ở quê nhà nhận được thông báo con gái đã được giải cứu, đang trên đường được Công an đưa về, cả nhà vỡ òa niềm vui. Phải sống trong cảnh đòn roi, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, chị T gầy rạc cả người. Giờ đây, trở về với quê nhà, được sống trong tự do, sum vầy cùng cha mẹ, chồng con, chị T cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. “Thực sự có những lúc tôi đã lâm vào cảnh tuyệt vọng cùng cực. Không nghĩ có ngày mình còn cơ hội thoát ra ngoài và trở về nhà. Đó là những tháng ngày chìm trong ám ảnh, ác mộng và đau đớn. Việc nhẹ, lương cao chỉ là trò lừa đảo!..”, chị T chia sẻ.

Cùng với anh N.Q.L (SN 1996) và N.T.M.T (SN 1997), vừa qua chị D.P.V.U (SN 2000), trú tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cũng đã được lực lượng chức năng nước sở tại giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo, trao trả về Việt Nam. Ba công dân trên là những trường hợp đầu tiên tại xã Liên Hương mắc bẫy “việc nhẹ lương cao”, bị ép buộc làm việc vi phạm pháp luật tại Campuchia. Sau khi về địa phương an toàn và ổn định tâm lý, sức khỏe, Công an xã Liên Hương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các nạn nhân.

Theo Thượng tá Ngô Minh Xuân, Phó trưởng Công an xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, hành vi lừa đảo qua không gian mạng, lừa người dân qua Campuchia, bán vào các trung tâm hoạt động phi pháp, dù được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng không ít người vẫn trở thành nạn nhân. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, các bậc phụ huynh, gia đình cũng cần hết sức cảnh giác, thường xuyên theo dõi, quản lý con em của mình, không để trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo qua mạng xã hội, trong đó có hành vi bị lừa sang Campuchia. “Khi phát hiện các đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cho lực lượng Công an xã hoặc cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời!..”, Thượng tá Ngô Minh Xuân nói.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân