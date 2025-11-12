Trả giá vì buôn bán ma túy

Ngày 12/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Trần Thị Chanh (SN 1969), trú phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội và Đậu Văn Tuấn (SN 1986), Nguyễn Thành Sỹ (SN 1989), cùng trú xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đậu Văn Tuấn và Nguyễn Thành Sỹ là bạn nghiện ma túy, thuê trọ tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) ở cùng nhau. Cùng nghiện ma túy nên cả hai bàn bạc mua heroin về sử dụng và bán kiếm lời.

Ba bị cáo tại tòa.

Ngày 30/12/2024, Tuấn gọi điện cho Trần Thị Chanh, người phụ nữ quen biết từ trước hỏi mua 1 cây heroin. Để có ma túy bán cho khách, Chanh đến khu vực hồ Đền Lừ (Hà Nội) mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 1 cây heroin, 1 lạng ma túy đá và 6 gói hồng phiến (giá 83 triệu đồng) để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.

Sau đó, Sỹ và Tuấn bắt xe khách ra Hà Nội gặp Chanh để mua 1 cây heroin với giá 45 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, cả hai bắt xe về phòng trọ ở Nghệ An, chia nhỏ ma túy thành nhiều gói nhỏ bỏ vào ống hút nhựa để bán.

Ngày hôm sau, Tuấn đưa 24 ống hút nhựa chứa ma túy ra khu vực bến xe Bắc Vinh để bán thì bị công an phát hiện. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ Sỹ và Chanh. Quá trình khám xét nơi ở của Chanh, công an phát hiện thêm nhiều gói ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Trần Thị Chanh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 2 loại ma túy với tổng khối lượng hơn 182 gam. Đậu Văn Tuấn và Nguyễn Thành Sỹ phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 22 gam ma túy heroin.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Ba bị cáo khai vì nghiện nên mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Bị cáo Sỹ trình bày hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị khuyết tật, cụt tay sau vụ tai nạn giao thông nên không làm được việc nặng. Trong khi đó, bị cáo Tuấn khai làm nghề shipper thu nhập bấp bênh nên buôn ma túy để kiếm thêm tiền tiêu tết.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này bị cáo Trần Thị Chanh đã mua một khối lượng lớn ma túy nên HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.

Bị cáo Đậu Văn Tuấn có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng ba, có mẹ đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, đó là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Tuấn 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Sỹ phạm tội với vai trò giúp sức, bản thân bị cáo bị khuyết tật, do đó tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn