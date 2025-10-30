CSGT phát hiện tài xế Limousine dương tính ma túy vẫn lái xe đi đón khách

Thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tối 29/10, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Văn Chiến làm Tổ trưởng triển khai làm nhiệm vụ trên tuyến đường Cầu Diễn.

Cảnh sát làm việc với tài xế xe Limousine.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ CSGT dừng kiểm tra xe khách Limousine BKS: 29K-134.XX do tài xế N.Đ.T (SN 1981, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) điều khiển do có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành test nhanh ma túy, Cảnh sát xác định lái xe dương tính với chất Metaphetamin (ma túy đá). Tại thời điểm kiểm tra, xe đang trên lộ trình từ Quảng Ninh về Hà Nội để đón khách.

Kết quả kiểm tra ma túy của tài xế.

Tài xế sau đó tiếp tục được đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu và kết quả khẳng định dương tính với Metaphetamin. Lái xe cũng thừa nhận trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy đá ở nhà một người bạn.

Hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế vi phạm và tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân