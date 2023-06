Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An nhanh, chính xác nhất

Kỳ thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2023 diễn ra trong 3 ngày từ 5 - 7/6/2023.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đang tổ chức chấm điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2023 và sẽ công bố ngay sau khi công tác chấm thi hoàn tất. Gia Đình Mới sẽ cập nhật nhanh nhất điểm thi lớp 10 Nghệ An 2023.

Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2023, thí sinh và phụ huynh tra cứu bằng các cách sau:

Cách 1:

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2023 trên website của Sở GD&ĐT Nghệ An

Thí sinh có thể tra cứu trực tiếp điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 của mình bằng cách vào website của Sở GD&ĐT Nghệ An, nhập số báo danh hoặc họ tên và xem kết quả.

http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/nam-2023/diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2023-2024

Bước 1: Để tra điểm thi vào lớp 10 Nghệ An, các bạn học sinh và phụ huynh cần truy cập vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh. Bạn có thể truy cập vào Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023 toàn quốc để tìm website của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Bước 2: Vào mục Tra cứu điểm thi và chọn Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.

Bước 3: Nhập số báo danh chính xác vào ô tìm kiếm và nhấn phím Enter

Cách 2:

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2023 trên website liên kết như:

https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/nghe-an-18.html

https://nghean.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

....

Cách 3:

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2023 qua tổng đài

Trong trường hợp website của sở GD&ĐT Nghệ An hoặc các website liên kết bị quá tải, thí sinh có thể gọi điện đến tổng đài để kiểm tra kết quả:

02381080

023880115678

02388011333

Sau đó làm theo hướng dẫn của tổng đài là có thể tra cứu điểm thi.

Toàn tỉnh Nghệ An có gần 39 nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 với 3 môn thi: Văn, Anh, Toán trong 2 ngày thi: 5/6 và 6/6. Sau khi kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh đánh giá đề Toán năm nay khá vừa sức, hy vọng điểm thi năm nay sẽ được cải thiện. Sáng nay 15/6 các Hội đồng thi đã ghép phách lên điểm. Dự kiến Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Nghệ An 2023 sẽ được công bố sau 15h30 ngày 15/6. Thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi thi. Theo đó, thí sinh có thể đổi nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi thi xong mà chưa biết kết quả chấm thi.Đây là năm đầu tiên Nghệ An cho phép thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi thi. Theo đó, thí sinh có thể đổi nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi thi xong mà chưa biết kết quả chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ được mở cho thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong 4 ngày từ ngày 07/6 đến ngày 10/6/2023, để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng online nhưng có sự phê duyệt của trường THCS nơi thí sinh học.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn