Trà chanh đắt hàng, nữ nhân viên giã tay 'bằng cả tính mạng' khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười

Thời gian gần đây, sau cơn sốt bánh đồng xu phô mai, một món giải khát mới lại nổi lên khiến giới trẻ rần rần review, check-in hàng quán, đó chính là món: Trà chanh giã tay.

Đúng như tên gọi, nguyên liệu để thực hiện món giải khát này gồm: chanh tươi, nước trà, đá, nước đường. Tuy nhiên, để làm nên "linh hồn" của món nước này, người pha chế phải biết cách... giã tay. Theo đó, người pha chế cần phải giã thật mạnh, dứt khoát để lấy hương thơm tiết ra và vị chua của tép chanh. Chính vì thế, nhiều người không khỏi đùa rằng, sau khi pha xong ly trà chanh này, nhiều người sẽ có cơ bắp.

Và mới đây, cư dân mạng lại đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khá thú vị của một nữ nhân viên tại một quán giải khát.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Tiktok men.12121)

Sở dĩ nữ nhân viên này khiến nhiều người phải chú ý bởi trong lúc thực hiện món "trà chanh giã tay", quả thực cô đã "giã tay bằng cả tính mạng". Các động tác không chỉ mạnh mẽ, dứt khoát mà cô gái còn cúi gập người xuống, tập trung cao độ để giã món trà chanh này.

Mặc cho tóc tai rũ rượu, mồ hôi đầm đìa, cô gái vẫn chỉ chú tâm vào việc giã thật mạnh vào ly trà chanh tươi.

Khoảnh khắc này đã lọt vào ống kính của khách mua trà và được chia sẻ lên mạng xã hội, ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý và bàn luận. Theo đó, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Giã chanh bằng tay thế này, đến khi món giải khát hết trend thì tay lên cơ luôn"

"Đúng kiểu giã "bằng cả tính mạng", chắc phải vận dụng 200% công lực để làm món này"

"Chủ quán còn không mau tăng tiền lương cho nữ nhân viên này, giã trà chanh bằng cả tính mạng thế kia cơ mà, quá có tâm, quá nhiệt huyết với công việc"

"Mọi người có thể thay trend bằng món khác được không ạ, chứ nhìn chị nhân viên giã tay thế này, thương thật sự".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn