TP Vinh: Cần thiết lập lại trật tự đô thị trước cổng các bệnh viện

Ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Biến vỉa hè thành nơi kinh doanh, tự ý căng lều bạt kiên cố, bố trí bếp nấu, chỗ bán hàng ăn, uống... đó là thực trạng hết sức nhức nhối, vẫn tồn tại lâu nay tại trước cổng nhiều bệnh viện trong nội thị TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Thực tế đó không chỉ khiến vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, nơi dành cho người đi bộ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy, gây lộn xộn, nhếch nhác phố phường, mất an ninh trật tự.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực cổng Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng cho thấy, mặc nhiên vỉa hè toàn bộ con đường bám các cổng chính của hai bệnh viện này đều đã bị một số cá nhân xâm chiếm hoàn toàn. Người dân căng lều bạt, vỉa hè đoạn đường này bỗng thành nơi bán hàng ăn, uống rất nhộn nhịp. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường để tránh các điểm bán hàng, ăn uống đã và đang xâm chiếm, cưỡng bức toàn bộ vỉa hè bấy lâu nay. Đặc biệt, tại ngã ba đường Nguyễn Sỹ Sách giao Nguyễn Phong Sắc luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do mất tầm nhìn...

Vỉa hè bị chiếm dụng nghiêm trọng trước nhiều cổng bệnh viện gây nên hệ lụy nhưng cơ quan chức năng chưa thật sự quan tâm, chấn chỉnh.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An Nguyễn Hoài Nam cho biết, bệnh viện chỉ có quyền quản lý trong khuôn viên bệnh viện, còn ngoài vỉa hè, hành lang đường do phường, xã và thành phố quản lý. Việc lấn chiếm, gây nhếch nhác vỉa hè trước cổng viện thì đơn vị từng có ý kiến với các cơ quan chức năng liên quan nhưng vẫn tồn tại vậy nhiều năm qua.

Vỉa hè đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cũng rơi vào thảm cảnh bị chiếm dụng nghiêm trọng. Thậm chí, để có chỗ bán hàng cố định, người dân ngang nhiên căng bạt, đặt quầy bán hàng chiếm trọn vỉa hè ngay sát bên trái cổng bệnh viện. Phía đường đối diện, cửa hàng buôn bán nước giải khát, đồ chơi, ăn uống... cũng đua nhau xâm lấn vỉa hè, lòng đường. Điều này khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

“Chẳng hiểu sao biến vỉa hè thành của riêng, cả một đoạn đường dài rộng bỗng nhếch nhác, tồn tại những vi phạm nhưng không bị xử lý. Chính quyền cần sớm chấn chỉnh để đường thông, hè thoáng, đô thị văn minh, sạch đẹp”, ông T., người dân khu vực này bày tỏ.

Thực trạng biến vỉa hè thành nơi kinh doanh, lộn xộn, nhếch nhác như chợ tạm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng việc xử lý lại kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”. Cứ mỗi dịp lực lượng chức năng ra quân, khu vực này sạch, đẹp và yên bình. Thế nhưng, sau đó lại nhanh chóng tái diễn gây mất trật tự an toàn giao thông địa bàn.

Đáng nói, chính sự tồn tại này từng gây nóng dư luận tại Nghệ An với chuyện công an bất ngờ bắt một loạt đối tượng liên quan chuyện bảo kê, thu phí trước cổng bệnh viện Ba Lan. Cụ thể, ngày 16/12/2020, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn, đối tượng cầm đầu băng nhóm bảo kê nói trên. Cơ quan điều tra cũng bắt giữ các đối tượng khác gồm: Trương Thị Mỹ Nhung (SN 1986, là vợ của Hoàn), Nguyễn Thế Anh (SN 1983, trú tại xã Nghi Phú) về hành vi gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, thu giữ số tiền 18 triệu đồng các đối tượng thu của 36 quầy hàng trước cửa Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Hậu quả của hành vi lấn chiếm vỉa hè trước nhiều cổng bệnh viện gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, nhếch nhác phố phường,...

Cần sớm lập lại trật tự đô thị

Việc những quầy hàng ăn, uống, đồ gia dụng tồn tại vỉa hè các bệnh viện, chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông một số tuyến đường đô thị trọng điểm lâu nay đã trở thành thông lệ tại nội thị TP Vinh. Câu chuyện này không mới, nhưng nó luôn gây nên bao hệ lụy, gây nên sự bất bình trong dư luận.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phúc Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cho biết, phường vẫn tổ chức xử lý nhưng hành vi vi phạm vẫn tái diễn. Đối với việc tự ý căng lều bạt để buôn bán thì phường kiên quyết xử lý nhưng cứ xử lý xong sau đó lại tái diễn. “Lực lượng chức năng, UBND phường theo dõi, xử lý thường xuyên. Tuy nhiên, cứ lúc không có người nhắc nhở, xử lý thì lại tái diễn...” - ông Trang cho hay.

Nhiều hộ dân tự ý chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây mất trật tự đô thị nội đô và ảnh hưởng tới giao thông đô thị...

Còn ông Nguyễn Tất Thiện, Đội Trưởng Quản lý trật tự đô thị TP Vinh cho rằng, phía đơn vị từng làm việc với bệnh viện, như tại Bệnh viện Ba Lan, yêu cầu xem xét thực hiện đúng quy hoạch, mở cổng đường phía sau chứ không phải cổng chính phía bên đường Đại lộ Lê Nin. Nhưng nói mãi cũng thế, tồn tại bao năm cũng cứ thế. Dưới góc độ quản lý, đơn vị cũng chỉ tham gia phối hợp với Công an TP Vinh để xử lý vi phạm, xử phạt.

Ông Nguyễn Tất Thiện nhấn mạnh, để chấn chỉnh bắt buộc phía Bệnh viện Ba Lan phải xem xét chuyển vị trí cổng theo đúng quy hoạch phía sau, cổng viện không bám đường Lê Nin. Về chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch bảo đảm trật tự trị an đô thị khu vực này, đơn vị cũng đã báo cáo phương án, kiến nghị lên các đơn vị có thầm quyền, nhưng sự việc vẫn thế.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, đã đến lúc TP Vinh cần quyết liệt hơn và giao trách nhiệm cho người đứng đầu phường, xã, cơ quan thực thi nghiêm quy định của pháp luật nếu để những vi phạm trật tự đô thị tiếp diễn gây bức xúc dư luận...

Theo báo cáo từ Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh (tỉnh Nghệ An), trong năm 2022, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử lý, xử phạt hơn 40 triệu đồng với với nhiều cá nhân vi phạm trước cổng các bệnh viện nội thị TP Vinh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn