TP Hà Nội còn 126 xã, phường sau sắp xếp

Ngày 29-4, với 100% đại biểu tán thành tại Kỳ họp thứ 22, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp, Hà Nội còn 126 xã, phường, giảm 400 xã, phường so với hiện nay.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 22, HĐND TP Hà Nội sáng 29-4

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội đã tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Cơ quan thẩm tra thống nhất cao với đề án.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến được thành lập theo phương án trình đã đảm bảo có sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới phát triển, có tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, quy mô của các đơn vị hành chính cấp xã mới đã đảm bảo mục tiêu có quy mô phù hợp với khả năng quản lý, quản trị và năng lực, trình độ quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, tạo tiền đề để phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025 được thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, qua lấy ý kiến người dân, phương án sắp xếp trên của UBND TP Hà Nội đạt hơn 2 triệu số phiếu đồng ý, đạt hơn 97%; ý kiến cử tri hộ gia đình về tên gọi dự kiến đơn vị sau sắp xếp đạt gần 2 triệu phiếu đồng ý, đạt hơn 96%; có 38 xã đạt tỉ lệ 100%.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, vẫn còn hơn 2% số cử tri đại diện hộ gia đình không đồng ý với phương án về tên gọi của đơn vị hành chính sau sáp nhập. Một số đơn vị có tỉ lệ cử tri đồng ý thấp nhất về tên gọi như huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Thanh Trì đạt từ 82% đến dưới 93%.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động