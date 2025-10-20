Toyota Innova Cross sắp có bản giá rẻ chỉ 700 triệu tại Việt Nam

Toyota Innova Cross là dòng MPV cỡ trung đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 10/2023. Sau 2 năm, mẫu xe này chuẩn bị có thêm phiên bản giá rẻ mới. Theo một số nguồn tin, phiên bản mới của Toyota Innova Cross sẽ chính thức được giới thiệu ở Việt Nam trong quý IV năm nay, nhưng sẽ cắt trang bị để giảm giá bán, tăng khả năng tiếp cận khách hàng.