Toyota Innova Cross sắp có bản giá rẻ chỉ 700 triệu tại Việt Nam

Toyota Innova Cross là dòng MPV cỡ trung đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 10/2023. Sau 2 năm, mẫu xe này chuẩn bị có thêm phiên bản giá rẻ mới. Theo một số nguồn tin, phiên bản mới của Toyota Innova Cross sẽ chính thức được giới thiệu ở Việt Nam trong quý IV năm nay, nhưng sẽ cắt trang bị để giảm giá bán, tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
Hiện chưa rõ phiên bản mới của Toyota Innova Cross sẽ bị cắt những trang bị nào. Chỉ biết rằng, xe sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm.
Cụ thể, hiện Toyota Innova Cross tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản là Xăng và Hybrid với giá bán từ 825 triệu đến 1,005 tỷ đồng. Một trong những ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này chính là trang bị đầy đủ ngay từ bản tiêu chuẩn.
Cụ thể, ngay từ bản tiêu chuẩn, Toyota Innova Cross đã sở hữu đèn pha LED tự động bật/tắt với chế độ chờ dẫn đường, đèn hậu LED kết hợp, đèn sương mù LED phía trước, gương chiếu hậu gập điện tự động/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ...
Ngoài ra, xe còn có cửa cốp chỉnh điện, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời,...
Giá bán của Toyota Innova Cross phiên bản mới vẫn chưa được hé lộ. Theo dự đoán, xe sẽ có giá bán chỉ nằm trong khoảng 700 - 800 triệu đồng. Rất có thể phiên bản mới của Toyota Innova Cross được ra đời nhằm lấp khoảng trông sau khi Innova thế hệ cũ bị ngừng bán ở Việt Nam.
Trước đó, mẫu xe Toyota Innova cũ tại Việt Nam có giá 750 triệu đồng. Ngoài ra, sự xuất hiện của những đối thủ mới như VinFast Limo Green cũng gia tăng áp lực lên mẫu xe MPV Toyota Innova.
Toyota Innova Cross hiện là dòng MPV bán chạy nhất của hãng Nhật tại Việt Nam dù doanh số chênh lệch không nhiều so với mẫu xe nhỏ hơn, giá thấp hơn là Veloz. Trong phân khúc, Innova Cross đang là mẫu xe bán chạy nhất, gấp 5 lần đối thủ Hyundai Custin.
Riêng trong tháng 9, VinFast Limo Green là cái tên dẫn đầu. Hồi tháng 3, Toyota tăng giá 15-23 triệu đồng cho Innova Cross. Lần đầu tiên kể từ khi mở bán lần đầu hồi tháng 10/2023, giá xe Innova Cross vượt mức một tỷ đồng.
Innova Cross là hướng đi mới của Toyota ở phân khúc MPV sau khi Innova hoàn thành nhiệm vụ. Xe xây dựng trên kết cấu khung liền (unibody), nhiều công nghệ, tiện nghi hơn và thiết kế mang phong cách xe việt dã (SUV).
Tác giả: Hải Nam
Nguồn tin: kienthuc.net.vn