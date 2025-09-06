Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn trừ thuế quan cho một số quốc gia đã đạt thoả thuận

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump xác định 45 hạng mục được miễn thuế nhập khẩu từ các "đối tác liên kết" đã ký kết các hiệp định khung để cắt giảm thuế quan và thuế quan "có đi có lại" của Trump áp đặt theo Điều 232 của Luật An ninh Quốc gia. Các khoản cắt giảm bao gồm các mặt hàng "không thể được trồng trọt, khai thác hoặc sản xuất tự nhiên tại Mỹ" hoặc được sản xuất với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Các mặt hàng miễn thuế được xác định trong sắc lệnh bao gồm than chì và các dạng niken khác nhau, một thành phần quan trọng trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Các hợp chất được sử dụng trong dược phẩm generic, bao gồm lidocaine gây mê và thuốc thử được sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán y tế, cũng được đề cập.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết sắc lệnh cũng đưa ra các điều khoản miễn trừ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và phụ tùng, cũng như các mặt hàng không được cấp bằng sáng chế để sử dụng trong dược phẩm.

Sắc lệnh này đưa mức thuế quan của Mỹ phù hợp với các cam kết trong các thỏa thuận khung hiện có, bao gồm cả các thỏa thuận với các đồng minh như Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump nói rằng việc ông sẵn sàng giảm thuế quan phụ thuộc vào "phạm vi và giá trị kinh tế của các cam kết của đối tác thương mại với Mỹ trong thỏa thuận về thương mại có đi có lại" và lợi ích quốc gia của Mỹ.

Dự kiến, việc miễn trừ thuế quan cho các quốc gia có thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ bắt đầu vào lúc 12h01 sáng 8/9.

Nguồn tin: Báo Tin tức