"Tổng tài" Vbiz mưu sinh bằng đủ thứ nghề chân tay để "kiếm cơm qua ngày"

Làm diễn viên chưa đủ, hiện tại Võ Tấn Phát đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú, dở khóc dở cười với chuỗi nội dung "làm đủ mọi nghề" của mình. Trên trang TikTok, ngôi sao Heo 5 Móng gây sốt bởi chuỗi video trải nghiệm những ngành nghề khác nhau, khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Võ Tấn Phát đi cạo mủ cao su...

Không còn khoác lên mình bộ suit lịch lãm chỉnh chu, vị tổng tài này đi làm đủ thứ nghề chân tay để "kiếm cơm qua ngày". Võ Tấn Phát đã trải nghiệm không ít các ngành nghề ngoài hoạt động nghệ thuật, từ lơ xe, bình luận viên bóng đá, cắt tóc đến cả hái trái cây, phụ hồ, cạo cao su lẫn bán đồ ăn lề đường... Cứ cư dân mạng bình luận muốn anh làm nghề gì, thì sau đó anh sẽ trải nghiệm ngay và ghi hình lại.

... bán ràng rong kiếm thêm thu nhập. Nhận thêm việc lột vỏ tôm thuê.

Thậm chí, anh còn trải nghiệm tình huống xuất khẩu lao động nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản... khiến cư dân mạng xuýt xoa trước sự sáng tạo và chân thật mà nam diễn viên và các bạn diễn mang đến. Hiện tại những video này của Võ Tấn Phát đạt hàng triệu lượt xem.

Không còn vẻ bảnh bao, chỉn chu hay phong thái doanh nhân, Võ Tấn Phát nay diện đồ lao động giản dị, dáng vẻ mưu sinh vất vả, nhọc nhằn vô cùng.

Võ Tấn Phát làm tiểu thương chợ cá cũng chuyên nghiệp như ai.

Chứng kiến "idol" phải đổi việc liên tục để thích nghi với thời cuộc, người hâm mộ của Võ Tấn Phát cũng hết lòng ủng hộ. Thậm chí, không ít người còn ra sức giới thiệu việc làm và để lại những lời khuyên chân thành để động viên thần tượng.

Nhiều cư dân mạng còn bình luận hài hước rằng không còn nhận ra "chàng tổng tài" năm xưa, giờ đây phải làm đủ loại công việc để mưu sinh. Có người còn đùa rằng Võ Tấn Phát có "cơ địa khó thất nghiệp", tranh thủ tích lũy kinh nghiệm để phát triển bản thân vào những lúc không có lịch quay hay đi diễn.

Dù trên mạng xã hội hay tấu hài nhưng thực tế, Võ Tấn Phát (SN 1995) là một gương mặt thực lực trong diễn xuất. Anh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM và sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng nể như Quán quân Cười Xuyên Việt 2017, Quán quân Cặp Đôi Hài Hước 2018 và Quán quân Én vàng 2020.

Nhắc đến sự nghiệp phim ảnh của Võ Tấn Phát, khán giả sẽ nhớ ngay đến "đế chế" Web-Drama triệu view do chính anh là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Đó là Gia Đình Cục Súc, Một Nén Nhang Cục Súc, Thạch Sanh Lý Thanh,...

Không chỉ mảng hài, Võ Tấn Phát cũng cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất với vai phản diện trong phim Tiệm Ăn Của Quỷ. Vai diễn này giúp anh ẵm luôn giải thưởng danh giá Actor of the Year - Web Drama tại Harper's Bazaar Star Awards.

Võ Tấn Phát đóng chính phim kinh dị trăm tỷ Heo 5 Móng.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình của Võ Tấn Phát, đặc biệt trên màn ảnh rộng. Anh tham gia hàng loạt những dự án trăm tỷ, kéo dài từ Nụ Hôn Bạc Tỷ vào dịp Tết 2026 đến nay. Vừa qua, anh đóng phim kinh dị Heo 5 Móng, từ đó "cất túi" vai nam chính trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn