Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, được thực hiện khi chính quyền địa phương 02 cấp mới đi vào hoạt động, thời gian tổ chức bầu cử được rút ngắn hơn 02 tháng (69 ngày) so với nhiệm kỳ trước tạo áp lực rất lớn đối với các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình tham mưu, chuẩn bị, tổ chức thực hiện. Tuy vậy, với sự đoàn kết, thống nhất cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử, Tổ giúp việc, Tổ bầu cử từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao ý thức, trách nhiệm chính trị, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, bám sát địa bàn, đơn vị được phân công, nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời và đưa ra các biện pháp, cách thức chỉ đạo hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn; nhiều địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, chính xác, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân; các cơ quan báo chí, truyền thông đã kịp thời phản ánh đầy đủ diễn biến của cuộc bầu cử.

Công tác nhân sự được triển khai đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ; các đại biểu trúng cử cơ bản bảo đảm đúng định hướng về tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng; bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ đắc cử bình quân đạt trên 94%.

Công tác tổ chức phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bài bản, thành lập các đơn vị bầu cử, xác định khu vực bầu cử khoa học, hợp lý tạo điều kiện thuận lợi để đa số cử tri tham gia bỏ phiếu. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai. Các địa phương đã làm tốt công tác bám nắm địa bàn, thường xuyên nắm bắt thông tin và phát huy vai trò của người có uy tín, nhất là các già làng, trưởng bản đối với các xã vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số; các vị chức sắc, chức việc đối với đồng bào có đạo. Đồng thời linh hoạt chuẩn bị kịch bản chi tiết về tổ chức bầu cử tại địa phương để tránh ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt tôn giáo của cử tri. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,86% - mức cao nhất so với các nhiệm kỳ gần đây.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được tăng cường; các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu của tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. Đồng thời nêu ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận – Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã góp phần quyết định vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Vui mừng trước kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời nhận rõ nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động với tinh thần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, cấp ủy và thực tiễn cuộc sống để ban hành kịp thời các cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở thực sự đi vào cuộc sống được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay sau Hội nghị tổng kết này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn khắc Thận đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, cấp xã và khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp bảo đảm đúng thời gian, quy trình, quy định; bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn địa phương, để bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động ổn định ngay từ ngày 01/4/2026.

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy, Thường trực HĐND, UBND các cấp bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo “rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ thẩm quyền- rõ sản phẩm”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương 02 cấp. UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn trong tình hình mới.

Bộ máy chính quyền sau khi được kiện toàn cần khẩn trương triển khai nghiên cứu, xem xét, giải quyết các nội dung mà các cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tạo niềm tin, phấn khởi, động lực trong Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử thực hiện tốt các nhiệm vụ sau cuộc Bầu cử; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, lưu trữ tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia tích cực, có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn các vị đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh đã hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; chúc mừng các vị đại biểu đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp Nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã quan tâm, tin tưởng, tích cực tham gia góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các cơ quan, địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen của UBND cho các cá nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản liên quan

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 43 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

