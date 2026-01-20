Tổng Bí thư Tô Lâm: Thực hiện các đột phá chiến lược đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo tổng thể các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 20-1, trong phiên khai mạc trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày báo cáo tổng thể các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, Tổng Bí thư đã điểm lại một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.

Kết quả toàn diện nhiệm kỳ Đại hội XIII khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng

Mở đầu báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại những khó khăn, thách thức từ bối cảnh địa chính trị, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; các rủi ro an ninh truyền thống và phi truyền thống... ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

Trong bối cảnh "lửa thử vàng, gian nan thử sức", theo Tổng Bí thư, Đảng đã thể hiện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất; thể hiện ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã được triển khai quyết liệt. Đặc biệt, cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đạt được các mục tiêu chiến lược, là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, vì tương lai lâu dài của đất nước...

Các đại biểu chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tổng Bí thư cho hay mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Cùng với đó, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Theo Tổng Bí thư, để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho", giảm tối đa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa toàn diện, toàn trình, liên thông dữ liệu. Lấy thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cùng với đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới: kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững...

Đặc biệt, phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế...

"Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để nhân dân thấy, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ, nhân dân đồng hành và nhân dân thụ hưởng", Tổng Bí thư hiệu triệu.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội XIV của Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong phiên trù bị ngày 19-1 - Ảnh: TTXVN

Tác giả: LÊ KIÊN - TIẾN LONG - THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ