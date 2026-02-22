Tổng Bí thư dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ phát động được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), đồng thời kết nối truyền hình trực tiếp tới 3 điểm cầu, gồm: Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại xã Đoài Phương; trụ sở Công an phường Hà Đông và khu đất quy hoạch Trường THPT ở thôn Phúc Lộc, xã Đông Anh, tạo thành một không gian hành động thống nhất, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp vì một Thủ đô xanh - thông minh - bền vững. Các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố tổ chức trồng cây hưởng ứng theo kế hoạch đã đăng ký, bảo đảm đồng bộ và đúng quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự tại điểm cầu chính trong khuôn viên Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam ở phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. Tại đây, cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, Thành ủy Hà Nội….

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu chính.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân đầu xuân năm nay, TP Hà Nội phấn đấu trồng từ 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại, với 37 chủng loại cây theo quy định của thành phố, phù hợp quy hoạch và điều kiện thổ nhưỡng từng địa bàn. Tại điểm cầu chính, cây trồng gồm các loại cây bóng mát, cây có giá trị cảnh quan như đa, bồ đề, nhội hoặc khóm tre đằng ngà… Cây trồng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, sinh trưởng tốt, hình thái đẹp. Bộ Công an dự kiến trồng 3 triệu cây các loại.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào truyền thống, mà còn là bước đi cụ thể trong hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn, gắn với quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, kiến tạo Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu có bản sắc, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên.

Tổng Bí thư và các đại biểu tham dự buổi lễ phát động.

Tiếp nối lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây”, phong trào hôm nay được nâng tầm cả về nhận thức và hành động. Trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững, mỗi cây xanh được trồng xuống không chỉ mang ý nghĩa sinh thái, mà còn là biểu tượng của tư duy quy hoạch dài hạn, của trách nhiệm thế hệ hôm nay đối với tương lai trăm năm của Thủ đô.

Hướng tới một Hà Nội với hệ thống vành đai xanh, hành lang sinh thái, công viên, rừng phòng hộ và không gian công cộng chất lượng cao, sự kiện phát động Tết trồng cây thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đồng bộ hóa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Từ 4 điểm cầu của mùa xuân năm nay, thông điệp về phát triển xanh và bền vững sẽ được lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân của Thủ đô trong hành trình 100 năm tới. Mỗi mầm cây hôm nay chính là hạt giống cho một tầm nhìn dài hạn, góp phần dựng xây Hà Nội không chỉ rực rỡ trong hiện tại, mà còn bền vững và thịnh vượng trong tương lai.

Tác giả: Hoàng Phong - Xuân Trường

Nguồn tin: cand.com.vn