Thủ tướng yêu cầu không để ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ Hà Nội, TPHCM dịp cuối Tết

Ngày 21/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 16/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Công điện được gửi tới các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong 8 ngày nghỉ Tết

Theo đánh giá của Chính phủ, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025: giảm khoảng 29,5% số vụ; giảm 66 người chết (tương đương 24%); giảm 120 người bị thương (tương đương 33,8%).

Thủ tướng biểu dương Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, trong đó Bộ Công an bố trí 100% quân số ra quân ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn phức tạp; còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cả đường bộ và đường thủy; tình trạng vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ vẫn gây bức xúc dư luận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện 16/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tăng kiểm soát cao tốc, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương; tập trung vào xe khách giường nằm hai tầng và phương tiện vận tải hành khách.

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, quá tốc độ, chở quá tải, đi sai làn, dừng đỗ trái phép, vượt sai quy định… phải được xử lý nghiêm. Đặc biệt, kiên quyết xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng và địa phương nghiên cứu phương án tổ chức giao thông linh hoạt, có thể điều tiết làn đường theo lưu lượng thực tế nhằm giảm nguy cơ ùn tắc tại trạm thu phí, cao tốc và các nút giao cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Siết chặt vận tải, không để xe chở quá số người

Bộ Xây dựng được giao quản lý chặt hoạt động vận tải, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt với xe hợp đồng, xe tuyến cố định. Việc chở quá số người quy định phải được ngăn chặn và xử lý dứt điểm. Bộ cũng phải kiểm soát chặt các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, du lịch đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông.

Bộ Y tế tiếp tục bảo đảm năng lực cấp cứu tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực lưu lượng cao nhằm giảm thiểu thiệt hại về người khi xảy ra tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến cao tốc và cửa ngõ Hà Nội, TPHCM trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết.

Chủ tịch UBND địa phương chịu trách nhiệm toàn diện

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết (22/2/2026) và mùa Lễ hội Xuân 2026; không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc kéo dài gây khó khăn cho người dân. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc thực hiện công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV