Công an tỉnh Nghệ An công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Hùng, đồng thời nhấn mạnh, việc được thăng cấp bậc hàm là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng như các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ đơn vị tiếp tục phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác được giao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh cùng sự giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong suốt quá trình công tác.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng phát biểu

Toàn cảnh buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định, với cương vị và cấp hàm mới, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hồng Hạnh – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn