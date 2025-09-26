'Tóm gọn' Chevrolet Camaro mui trần biển tứ quý 3 của đại gia Cần Thơ

Mới đây, một dàn xe thể thao và xe sang vừa xuất hiện trên đường phố Vũng Tàu, Tp.HCM nhưng tâm điểm của sự chú ý này chính là mẫu xe Chevrolet Camaro mui trần của đại gia Cần Thơ. Với body kit độ lạ mắt, biển tứ quý của Cần Thơ và quan trọng, màu tím sến súa đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường ở phường Vũng Tàu, Tp.HCM.
Cụ thể, Chủ nhân Chevrolet Camaro mui trần đã chọn cửa cắt kéo Koenigsegg cho xe thể thao này, đã làm cho ngoại hình xe rất bắt mắt khi mở cửa, thợ Sài thành làm hết công đoạn từ lên ý tưởng, cho ra bản vẽ, đến thực hiện bản lề... thành quả cũng rất ấn tượng.
Tiếp đến là body kit xe, các vòm bánh xe của chiếc xe thể thao Chevrolet Camaro mui trần này được đắp thêm các tấm ốp, giúp xe trở nên hầm hố theo gói độ thân rộng, tiếp theo là cánh lướt gió phía trước với điểm nhấn, 2 bên đầu xe có thêm vây cá lớn.
Sau cùng chiếc xe này được lắp bộ mâm độ, sơn màu titan, và cánh gió đuôi cố định, giúp đuôi xe bớt trống trải hơn so với xe nguyên bản. Ngoại thất của chiếc xe thể thao Chevrolet Camaro mui trần độ khủng của dân chơi Cần Thơ hiện có màu tím, tông màu yêu thích của chủ xe, điểm nhấn là nhiều chi tiết sơn đen, carbon.
Bên trong nội thất xe sở hữu hệ thống thông tin giải trí Chevrolet Infotainment 3, màn hình kích thước 8 inch cùng khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto là điểm nổi bật. Ngoài ra, mẫu xe này còn hiện đại nhờ khả năng kết nối 4G LTE và cổng phát Wi-Fi. Đầu ra của hệ thống giải trí là dàn âm thanh Bose cao cấp.
Những tiện nghi khác trên Chevrolet Camaro đời 2019 mui trần của đại gia Cần Thơ gồm: Hệ thống điều hòa tự động, kính cửa 1 chạm, mui xếp đóng/mở chỉ khoảng 17 giây, phanh tay điện tử, nút bấm khởi động...
Chiếc xe Chevrolet Camaro mui trần này sử dụng mui xếp mềm và mất khoảng thời gian hơn 15 giây để đóng hoặc mở mui. Người lái hoàn toàn có thể đóng hoặc hạ mui khi lái xe, nhưng tốc độ được hãng khuyến cáo là phải dưới 45 km/h.
Chevrolet Camaro mui trần được trang bị động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp mới.
Chevrolet Camaro mui trần có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 5,6 giây. Trên thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay, Chevrolet Camaro đời 2019 có giá dao động khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn