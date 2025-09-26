'Tóm gọn' Chevrolet Camaro mui trần biển tứ quý 3 của đại gia Cần Thơ

Mới đây, một dàn xe thể thao và xe sang vừa xuất hiện trên đường phố Vũng Tàu, Tp.HCM nhưng tâm điểm của sự chú ý này chính là mẫu xe Chevrolet Camaro mui trần của đại gia Cần Thơ. Với body kit độ lạ mắt, biển tứ quý của Cần Thơ và quan trọng, màu tím sến súa đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường ở phường Vũng Tàu, Tp.HCM.