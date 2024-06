Toàn cảnh drama Quang Linh Vlogs - Thuỳ Tiên sượng trân trên live, ekip nói “không xem thì lướt”

Sau khoảng 2 năm, Quang Linh Vlogs cũng như team Châu phi và Thuỳ Tiên đã có dịp hội ngộ, cùng nhau thực hiện chung một số dự án thiện nguyện tại Việt Nam. Với sức hút của mình, cặp đôi vẫn nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Phần lớn, netizen đều ấn tượng với tính cách nhẹ nhàng, tử tế, thân thiện của Quang Linh Vlogs và Thuỳ Tiên.

Do vậy mới đây trong phiên livestream ngày 2/6 vừa qua, Quang Linh Vlogs và Thuỳ Tiên thu hút được lượng mắt xem lớn. Đặc biệt, đây cũng là lần livestream hiếm hoi sau 2 năm của cặp đôi và doanh thu của phiên live sẽ được sử dụng để mang đi từ thiện. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người đặt gạch “hóng” xem live và sẵn sàng “chốt đơn” ủng hộ team.

Tuy nhiên, phiên live lại khiến nhiều người xem khá thất vọng khi gặp khá nhiều sự cố về kỹ thuật.

Quang Linh Vlogs và Thuỳ Tiên trong livestream ngày 2/6

Liên tục gặp sự cố kỹ thuật khiến tụt view, Quang Linh Vlogs "tụt mood" thấy rõ

Ngay từ khi bắt đầu, người xem đã nhận ra nhiều bất ổn trong phiên live đến từ mặt kỹ thuật. Theo đó, hình ảnh không được sắc nét, liên tục có tình trạng bị giật hình, lag. Chưa kể, phần âm thanh cũng không tốt khi tiếng nói lúc nghe được, lúc không, làm gián đoạn và ảnh hưởng khá nhiều đến buổi livestream. Bên cạnh đó, không khí cũng có phần nhạt nhoà, rời rạc khiến người xem tỏ rõ sự thất vọng.

Ban đầu, lượng mắt xem cũng đạt được tới khoảng 45k view. Tuy nhiên vì liên tục gặp lỗi nên lượng người xem giảm dần, thậm chí chỉ còn khoảng 20k người vẫn cố gắng theo dõi. Netizen cho rằng bản thân Quang Linh Vlogs trong phiên live cũng lộ rõ vẻ không hài lòng vì ekip ứng biến chậm, sản phẩm dù đã được mua hết nhưng vẫn chưa ghim lên màn hình.

Phiên live có cả sự xuất hiện của Lôi Con xong vì một số yếu tố kỹ thuật, lượng view liên tục giảm

Your browser does not support the video tag.

Quang Linh Vlogs cũng tỏ rõ sự "tụt mood" khi người xem liên tục kêu lỗi

Trong phiên livestream, Quang Linh Vlogs và Thuỳ Tiên rất cố gắng tương tác, tạo ra nhiều minigame cho không khí thêm sôi động nhưng vì sự cố nên hay bị gián đoạn. Điều này khiến người xem cũng không còn "mood" tương tác, lựa chọn thoát khỏi livestream. Mặt khác, vì livestream hướng đến mục đích từ thiện nên Thuỳ Tiên cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cả hai sẽ nghiêm túc, tập trung chủ yếu reivew sản phẩm để đảm bảo an toàn. Đây cũng là một phần lý do khiến người xem cảm thấy 2 host đang thiếu sự tương tác, cộng thêm nhiều yếu tố kỹ thuật nên dân tình gọi đây là phiên livestream buồn nhất từ trước đến nay của Quang Linh Vlogs.

Netizen than thở về chất lượng livestream

Phía ekip lên tiếng giải thích nhưng lại gây phẫn nộ vì câu nói: "Cảm thấy không thích thì lướt đi"

Trước những lời góp ý của cộng đồng mạng, CEO Lộc Võ cũng là người tổ chức phiên live đã lên tiếng giãi bày. Được biết, Lộc Võ trước đây cũng từng là thành viên team châu Phi, làm chung cùng Quang Linh Vlogs và cả Thuỳ Tiên. Song, năm 2023 cô thông báo chia tay, hoạt động riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ cả team.

Theo đó, CEO Lộc Võ livestream trên trang cá nhân của mình, rơi nước mắt khi bị cộng đồng mạng tràn vào chỉ trích, công kích. Đầu tiên, cô giải thích lý do lựa chọn thành phố Huế để tổ chức phiên live là vì Thuỳ Tiên ở TP.HCM, Quang Linh Vlogs ở Hà Nội và đều rất bận rộn với lịch trình riêng. Do đó, cả team thống nhất chọn một địa điểm ở giữa để thuận tiện cho việc di chuyển, không tốn quá nhiều thời gian.

Song Lộc Võ cho biết cũng vì Huế là thành phố nhỏ nên việc tìm ekip livestream hay về vấn đề kỹ thuật đôi khi sẽ không thể so sánh với các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Mặc dù cả team đã vào trước 2 ngày để chuẩn bị, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức cho phiên live nhưng vẫn bị một số sự cố không mong muốn xảy ra.

Đáng nói, trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, Lộc Võ khiến netizen bất bình hơn khi có những phát ngôn nhạy cảm, đáp trả tay đôi với cộng đồng mạng. “Tất cả mọi người ai cũng đã cố gắng rồi, mình không nói được những điều tốt đẹp thì thôi, mình có thể hoan hỉ bỏ qua. Hoặc cảm thấy không thích thì lướt đi, xem chỗ khác”, Lộc Võ nói trong livestream cá nhân của mình.

Your browser does not support the video tag.

CEO Lộc Võ giải thích về sự cố nhưng khiến khán giả phẫn nộ hơn vì có phát ngôn gây tranh cãi

Nữ CEO cúi đầu xin lỗi vì phát ngôn của mình

Phần đông cư dân mạng đều thể hiện sự thất vọng khi nữ CEO trả lời với người hâm mộ như trên. Bởi cộng đồng mạng cho hay họ xem livestream là vì yêu thích Quang Linh Vlogs lẫn Thuỳ Tiên cũng như ủng hộ dự án thiện nguyện của cả team. Do đó, câu nói “không thích thì lướt đi” khiến nhiều người cảm thấy bị tổn thương, không được trân trọng. Thậm chí, từ khoá "Lộc Võ cáu trên livestream" cũng trở thành hot search được netizen tìm kiếm nhiều trên TikTok. Nhận thấy phản ứng gay gắt của dân tình, CEO Lộc Võ tiếp tục thực hiện một đoạn clip khác để gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng. Cô cho biết do khi livestream gặp nhiều áp lực và buồn nên mong rằng mọi người có thể bỏ qua nếu nói gì sai sót, bồng bột. Lộc Võ cũng cúi đầu xin lỗi khán giả và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, phía Quang Linh Vlogs hay Hoa hậu Thuỳ Tiên, cả hai không chia sẻ gì thêm sau khi phiên livestream kết thúc bởi đều đang tập trung cho lịch trình công việc riêng. Còn Lộc Võ sau khi đăng tải video xin lỗi, cô vẫn trả lời một số bình luận từ cộng đồng mạng để giải thích rõ hơn, cho rằng bản thân không có ý tiêu cực khi nói "không xem thì lướt đi". Tuy nhiên, trang cá nhân của cô vẫn đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Ban đầu mọi người chỉ là góp ý, nhưng vì câu nói của Lộc mà khiến mọi người thất vọng và khó chịu hơn. Mong bạn rút kinh nghiệm”. - "Mình nghĩ Lộc nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn, những lời nói của bạn khiến những người yêu thương Linh - Tiên thấy tổn thương". - “Hôm qua xem live mình buồn kinh khủng vì đã rất lâu rồi 2 anh chị mới livestream mà sự cố liên tục, mất tiếng, hình ảnh kém,...". - "Chưa thấy phiên live nào buồn như vậy luôn. Thấy thương Quang Linh và Thuỳ Tiên vì rất cố gắng nhưng view tụt liên tục". - "Vì thích cả 2 nên mình gắng xem đến cuối và mua ủng hộ. Nhưng phải nói thật là chất lượng live rất kém, team nên xem lại để hoàn thiện hơn".

Tác giả: HẢI MY

Nguồn tin: Phụ nữ Mới