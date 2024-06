Review chê bò khô của Quang Linh Vlogs, Hà Linh bất ngờ bị đào lại lùm xùm rau xào: "Khẩu vị khác thường thì đừng review đồ ăn nữa"

Là một trong những nhân vật rất nổi tiếng trên mạng xã hội, Quang Linh Vlogs không chỉ được biết đến thông qua các dự án thiện nguyện hay những việc mà anh đã làm tại châu Phi. Thời gian gần đây, Quang Linh Vlogs còn được biết đến nhiều hơn ở mảng livestream bán hàng, trong đó sản phẩm thịt bò khô của anh cũng được khá nhiều người nhắc đến.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mới đây không xuất hiện clip review thịt bò khô của Quang Linh Vlogs đến từ "chiến thần review" Hà Linh. Vì Hà Linh là nhân vật rất nổi tiếng trong việc review, bởi thế những nhận xét của cô về sản phẩm nhà Quang Linh Vlogs càng được quan tâm hơn. Có lẽ bởi thế mà ngay sau đó, nội dung clip này đã dẫn đến rất nhiều tranh cãi.

Your browser does not support the video tag.

Clip Hà Linh review thịt bò khô của Quang Linh Vlogs (Nguồn: Ha Linh Official)

Ngay đầu video, Hà Linh góp ý về việc bao bì nên cải thiện do in bằng chất liệu thấm nước nên nhìn không được thẩm mỹ. Khi mở hộp bò khô, Hà Linh nhận xét miếng thịt mềm, không quá khô, giữ được lượng nước vừa phải.

Phần đáng quan tâm nhất có lẽ chính là hương vị của thịt bò khô. Khi thử miếng đầu tiên, cả Hà Linh và ekip đều thấy thịt bị ngọt. Sau khi ăn riêng thịt, thử chấm tương ớt hoặc thêm chanh, "chiến thần" đã đưa ra những nhận xét về món bò khô của Quang Linh Vlogs như sau: Miếng bò hơi ướt, bở, thông thường với các loại bò khô khác mà cô ăn càng nhai càng ngọt và xơ, nhưng bò khô của Quang Linh thì cô thấy bị tẩm nhiều gia vị và vụn ra khá nhanh, "ăn thì cũng được" nhưng tóm lại vị ngọt khá nhiều. Hà Linh cũng nhấn mạnh rằng món này sẽ tuỳ khẩu vị từng người còn cô ăn thấy tạm được và khá ngọt.

Mặc dù trong các clip review của Hà Linh luôn nhấn mạnh là ý kiến và quan điểm cá nhân, tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn phản ứng dữ dội trước những nhận xét của cô về món bò khô của Quang Linh Vlogs. Trong đó, một số dân mạng cho biết đã ăn thử và cảm thấy ngon chứ không như lời Hà Linh nói. Dữ dội hơn, có ý kiến cho rằng nếu khẩu vị của Hà Linh khác biệt so với số đông thì tốt nhất không nên làm review đồ ăn nữa.

Các bình luận của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Một dân mạng cho rằng nếu có khẩu vị khác với số đông thì không nên làm review đồ ăn nữa (Ảnh chụp màn hình)

Chưa dừng lại ở đó, các cư dân mạng còn đào lại lùm xùm "rau xào" trước đây của Hà Linh, khi cô review quán ăn và có nhận xét về món rau xào là "nhiều mỡ" còn món nhút bị chua. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ Hà Linh chưa từng ăn những món này bao giờ hoặc chưa hiểu rõ về món ăn, vì rau muống xào thì cần nhiều mỡ, còn nhút là món muối chua nên có vị chua là đúng. Vụ việc này dẫn đến rất nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Linh liên tục vướng phải lùm xùm khi review các quán ăn. Có thể kể đến một lần review súp, cô liên tục khuất bát súp và sau đó lại chê loãng. Các cư dân mạng cho rằng đặc trưng của súp mà khuấy lên thì sau đó sẽ bị vữa và loãng ra như thế là điều dễ hiểu. Hay review của Hà Linh về ba khía được cho là "trước sau bất nhất", bởi cô từng chê món gỏi ba khía tanh nhưng sau đó lại khen ba khía trong gỏi đu đủ Ty Thy...

Sau hàng loạt review này, Hà Linh đã dừng việc review tại các quán ăn. Cứ ngỡ cô sẽ dừng hẳn mảng review đồ ăn nhưng sau đó, cô trở lại với những màn review đồ ăn có thể ship về, mua về nhà...

Hà Linh trong lùm xùm "rau xào" năm 2023 (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, nội dung review về món bò khô của Quang Linh Vlogs đến từ "chiến thần" Hà Linh vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội với rất nhiều ý kiến trái chiều.

Tác giả: HẠ LINH

Nguồn tin: Phụ nữ Mới