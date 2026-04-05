Toàn bộ xe Ford sẽ có bản hybrid

Ông Jim Farley - CEO của Ford - vừa tuyên bố mục tiêu "cải tổ" toàn bộ dải sản phẩm của thương hiệu nhằm cạnh tranh trong làn sóng điện hóa mới. Trong đó, chiến lược hybrid hóa toàn bộ mẫu xe được chú ý.

Cụ thể, ông Farley khẳng định mọi dòng xe của Ford, từ Bronco cho đến các mẫu xe tải, đều sẽ có phiên bản Hybrid. Hãng cũng sẽ ra mắt các dòng xe điện mở rộng phạm vi (EREV) chuyên dụng cho việc kéo tải.

Ngoài ra, Ford cũng đang phát triển một mẫu ôtô điện giá rẻ để cạnh tranh trực tiếp với Model Y và Model 3. Dù Mustang Mach-E hiện tại khá thành công tại Mỹ, nhưng ông Farley thừa nhận hãng vẫn đang tụt hậu so với Tesla ở các chỉ số quan trọng như phạm vi hoạt động, hiệu suất và tốc độ sạc.

Ngoài Mustang Mach-e, Ford sẽ có thêm mẫu xe điện đa dụng mới. Ảnh: Car and Driver.

Mẫu xe mới này gần như chắc chắn sẽ sử dụng nền tảng Universal EV Platform (UEV). Đây là thành quả của một đội ngũ kỹ sư "skunkworks" bí mật, quy tụ những chuyên gia hàng đầu từng làm việc tại Tesla và các đội đua Công thức 1 (F1).

Nền tảng UEV linh hoạt này được thiết kế để hỗ trợ tới 8 kiểu dáng thân xe khác nhau, từ crossover cỡ nhỏ, sedan cho đến xe bán tải và SUV cỡ lớn.

Sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng UEV dự kiến sẽ là một chiếc bán tải điện cỡ trung có giá khoảng 30.000 USD, ra mắt vào năm 2027. Ngay sau đó, đối thủ của Model 3 và Model Y sẽ xuất hiện, dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Việc Ford dồn lực vào phân khúc ôtô điện giá rẻ cho thấy hãng đã rút ra bài học từ sự bùng nổ của các đối thủ Trung Quốc và sự thống trị của Tesla.

Với mức giá mục tiêu quanh ngưỡng 30.000 USD, Ford hy vọng sẽ phổ cập hóa xe điện tới số đông người dùng, đồng thời duy trì được bản sắc mạnh mẽ và thực dụng của "ông vua Detroit".

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: znews.vn